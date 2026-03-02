Nace 'Ánima Interior', un proyecto fotográfico para reivindicar la extraña belleza de los interiores de manzana

Cuando el Eixample acaba de cumplir 170 años, que no son pocos, una fotógrafa venezolana, Bea Schulze, y Javier López, como gerente de la Associació de Comerciants de la Rambla de Catalunya, acaban de poner la semilla de un proyecto que, con el tiempo, podría ser tan gigante como una secuoya. Han bautizado su proyecto como Anima Interior, por si alguien se anima a participar, y consiste en mostrar literalmente la cara oculta del Eixample, sus interiores de manzana, pero no solo de los que, ajardinados, están abiertos al público, sino de todos los demás. Acaban de comenzar. Entre 14 de mayo al 15 de junio tienen previsto mostrar los primeros brotes en una exposición de imágenes y vivencias personales en plena Rambla de Catalunya. Quedará entonces aún mucho por hacer. La trama de Ildefons Cerdà, al menos la que forma parte administrativamente del distrito del Eixample, son 420 manzanas y, obvio, cada una de ellas tiene cuatro puntos de vista interiores distintos, vamos, que el retrato completo de esa ‘ánima interior’ podrían llegar a ser 1.680 fotografías. O más, porque allí los días y las noches y los inviernos y los veranos son muy distintos. El proyecto es realmente muy sugestivo.

Ropa tendida y aires acondicionados, uno de los posibles paisajes de los interiores de manzana. / Bea Schulze

Hasta se podría calificar de vicio voyeur lo que muchos barceloneses hacen cuando, por la razón que sea, poque van a cenar a casa de un amigo, a la consulta privada de un médico o a estampar la firma en una notaría, descubren que las ventanas del piso dan al interior de una manzana. Es un momento Howard Carter en el Valle de los Reyes de Egipto o de James Stewart a las órdenes de Alfred Hitchcock en ‘La ventana indiscreta’. No hay dos interiores de manzana iguales. Los hay con patios llenos de tiestos, los hay con fachas invadidas por plagas de aires acondicionados, los hay con ropa tendida, los hay con grandes ventanales en los que, como si fueran teatrillos, se puede ver la vida doméstica de una familia… El que encabeza este relato, uno de los últimos que ha fotografiado Schulze, es, por ejemplo, uno muy singular. La Sagrada Família, en la esquina superior derecha, ayuda un poco a situar esa extraña manzana en el mapa. En los callejeros de antaño aparecía con un curioso nombre, Clip, las siglas de Còrsega, Lepant, Indústria y Padilla, porque su rareza es que toda la manzana es una única obra, no es el ecléctico paisaje de fincas de varias épocas tan habitual en el Eixample.

Un vecino, en la galería de su finca, con vista la fachada posterior de otros edificios. / Bea Schulze

Schulze, quiere que se sepa, fue estudiante del Institut d’Estudis Fotogràfic de Catalunya (IEFC), un referente recientemente salvado de la extinción por el Ayuntamiento de Barcelona y del que han salido notables profesionales, sobre todo con una especial sensibilidad por la fotografía de la arquitectura. En su caso, la mayoría de las veces desea integrar en una misma escena ese paisaje invisible desde la calle y la silueta al contraluz de quien habita ese domicilio, para que cada fotografía sea personal. ¿Cuánto hace que vive allí? ¿Qué le parece aquel microcosmos del interior de la manzana? ¿Alguna anécdota? ¿Hay algún momento de cada jornada o un día de la semana especial, ya sea por la luz, el sonido o los olores? ¿Sabe algo de aquel lugar?

Un interior de manzana prototípico del Eixample, un microcosmos de vida vidas vecinales. / Bea Schulze

Para esa última pregunta del cuestionario, nada mejor que el modo en que Schulze ha captado la magia del interior de manzana que ocupa la antigua sede de la Editorial Gustau Gili, desde este 2026 sede la Capitalidad Mundial de la Arquitectura que ostente Barcelona, un lugar durante años poco visitado y que, desde la altura a la que se subió la fotógrafa adquiere un aspecto muy distinto.

El interior de manzana de la antigua Editorial Gustau Gili. / Bea Schulze

El Eixample actual no es, por supuesto, el que sobre plano dibujó Cerdà, con manzanas abiertas y, desde luego, con una densidad de población más baja que la actual. Pero es también muy distinta a cómo fueron imaginadas hace 170 años esas fachadas posteriores de las fincas. En los números 6, 8 y 10 del paseo de Gràcia, por ejemplo, impresiona a pie de calle la presencia de la Casa Rocamora, una de las postales más representativas de ese bulevar. Si se pasea por allí, es muy interesante entrar, a través de la calle de Casp, en el interior de esa manaza, abierto al público, y ‘admirar’ la vulgaridad de la espalda de ese edificio, lo cual dice mucho, a su manera, de las ganas de ’épater’ con la que la burguesía catalana invirtió en la Dreta de l’Eixample.

En realidad, poco son los arquitectos de prestigio de aquel tiempo, finales de XIX y principios del XX, que consideraron la contrafachada como un lugar noble. Lo hizo Antoni Gaudí en la Casa Batlló, pero fue una excepción. La suerte, para el proyecto de Ánima Interior, es que en el resto del distrito, sin firmas arquitectónicas tan distinguidas, se alumbraron interiores de manzana casi tan interesantes como los de James Stewart antes del crimen, como ecosistemas cerrados con vida propia, a veces salvaje, es verdad, con esos turistas de apartamento que se comportan en Barcelona como los marineros del HMS Bounty en Tahití, pero la mayor parte de las veces con unos ritmos cotidianos y estacionales que no siempre es fácil disfrutar al otro lado de las fincas, o sea, cara a la calle.