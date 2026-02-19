La Sagrada Família invita 'urbi et orbi' a contemplar este viernes la colocación de la cima de su torre principal

La Sagrada Família, salvo que un mal tiempo que no es espera lo impida, culminará este viernes, 20 de febrero, la Torre de Jesús, lo que será ya para siempre la cima del templo, a 172,5 metros de altura. Con grúas y con la precisión casi quirúrgica de obrero impasibles ante el vértigo se colocará el brazo superior de la cruz gaudiniana que corona esa torre, el techo del ‘skyline’ de la ciudad, una pieza de más de 100 toneladas de peso y cuatro metros de longitud. Algún día, no antes de 2027, ese será un mirador al que podrán acceder los visitantes de la basílica, un espacio de reducidas dimensiones, que obligará a la fundación que gestiona el día a día de la Sagrada Família a idear un sistema de venta de entradas que no convierta el acceso en un cuello de botella.

La primera piedra de la Sagrada Família se colocó durante la festividad de San José de 1882. Han sido necesarios, por lo tanto, 144 años para alcanzar por fin la altura prevista, lo cual no significa que hayan terminado las obras. Falta resolver el puzle urbanístico de la puerta principal, a través de la fachada de la Glòria, en la calle de Mallorca, con una escalinata que, en el más ambicioso de los planes, tendrá su inicio en la acera del lado montaña de la calle de Aragó. En cualquier caso, terminar la Torre de Jesús es un hito que muchos barceloneses no creyeron que verían en vida.

La colocación de los otros cuatro brazos de esa cruz más el pedestal que los soporta ha sido un trabajo que los responsables del templo han documentado estupendamente, con fotógrafos profesionales y expertos en el manejo de drones, durante los últimos meses, pero nunca se ha anunciado esa operación de forma previa. Siempre se ha distribuido ese material una vez finalizada tan delicada operación. Con la experiencia acumulada, la dirección de obras ha decidido esta vez, por lo excepcional del día, avisar con antelación, en una suerte de ‘urbi et orbi’ para que, desde los puntos de observación que cada cual elija, que son muchísimos, la jornada sirva para crear un gran álbum de fotos del 20 de febrero de 2026, el día en que la Sagrada Família tocó el cielo.

Con esta pieza ya en su lugar, lo que resta de aquí al próximo 10 de junio, centenario de la muerte de Gaudí, son una serie de (por decirlo de algún modo) acabados. La cruz, por ejemplo, se iluminará durante los anocheceres con haces de luz que partirán de las torres dedicadas a los cuatro evangelistas y a los apóstoles. El material que recubre esa cruz provocará un centelleo, tal y como lo previó el propio Gaudí. Entre los deseos de los responsables de templo destaca que el papa León XIV inaugure en persona la Torre de Jesús.