Es espacio en mala racha
El parque de Joan Miró recupera el estanque de la biblioteca tras años vacío y degradado
El Ayuntamiento de Barcelona inicia los pasos para remozar y ampliar la Biblioteca Joan Miró
Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró
El Periódico
El parque de Joan Miró, noticia de forma reiterada estos últimos años porque la tostada siempre cae en su caso del lado de la mantequilla, es por fin objeto de un titular positivo, minúsculo, pero significativo. Los servicios municipales han comenzado a rellenar el estanque que rodea parte del edificio de la biblioteca, junto a la calle de Vilamarí, una alberca seca desde antes incluso de la última gran sequía. Ni siquiera los vecinos con más años en el barrio saben poner una fecha exacta a cuándo se vació, una decisión que se tomó, entre otras razones, porque sufría filtraciones que amenazaban a los depósitos subterráneos de la biblioteca. El estanque ha sido convenientemente impermebilizado con un revestimiento especial y, por supuesto, el agua empleada proviene de las reservas del freático de la ciudad.
El parque en su conjunto parece víctima de una maldición. La mayor de todas, que la Conselleria de Territori lo eligió como un espacio logístico para llevar a cabo una parte de las obras de la prolongación de la línea L8 de Ferrocarrils. Está aún ocupado, con una sentencia judicial en contra, por el parque de los bomberos, en la zona más cercana a la calle de Aragó y sin que aún haya una fecha concreta para su traslado. Los alrededores de la biblioteca, no solo por la falta de agua, comenzaron a caer en un proceso de degradación que tuvo su cenit cuando ese espacio terminó por ser un asentamiento de personas que viven en la calle. Fueron desalojadas el pasado octubre, en parte por las quejas de los vecinos, pero también porque a lo largo de este 2027 el Ayuntamiento de Barcelona pretende poner en marcha los proyectos que refundarán la biblioteca y sus alrededores.
Las obras no comenzarán hasta que Ferrocarrils retorne a la ciudad el espacio que actualmente ocupa, pero el propósito del concurso arquitectónico es dotar a este equipamiento nacido en 1990 de salas polivalentes en las que llevar a cabo actividades temporales, o sea, lo que ya está sucediendo en las bibliotecas municipales de última generación. Otra idea sobre la mesa, hasta ahora visible solo en imágenes virtuales, es construir un par de terrazas anexas al edificio sobre la lámina de agua y que, además, el recinto funcione de una forma más eficaz y agradable como puerta de entrada al parque desde el eje verde de Consell de Cent.
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
- El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
- El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians