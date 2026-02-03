La Sagrada Família sortea 8.500 entradas para visitar el templo en honor a Santa Eulàlia

La Sagrada Família, como ya es una tradición, celebrará la festividad de Santa Eulalia, copatrona de Barcelona, con el sorteo de 8.500 entradas para visitar la basílica de forma gratuita. Los dos días previstos para participar en estas jornadas de puertas abiertas serán el 14 y 15 de febrero, sábado y domingo, a partir de las tres de la tarde. Por las fechas de las que se trata y si la meteorología lo permite, la Torre de Jesús, la más alta de las 18 previstas, recién habrá sido coronada con el último brazo de la cruz.

El sorteo está abierto a través de la web de la Sagrada Família, pero solo para mayores de edad y residentes en España, tanto si tienen DNI de este país como si solo tienen tarjeta de residencia. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día del sorteo, 8 de febrero, y los participantes podrán consultar las listas al día siguiente. Cada afortunado recibirá cuatro entradas para la franja horaria que previamente haya seleccionados dos el sábado y dos el domingo. A través de la web de las inscripciones es posible conocer el número de personas que hasta el momento se han apuntado a cada una de esas franjas horarias, pero las diferencias son muy pocas.