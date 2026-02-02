Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nàpols, 244

Barcelona reformará los Jardins Beatriu de Provença: más verde y, sobre todo, sombra

Imagen virtual del proyecto previsto en los Jardons Beatriu de Provença.

Imagen virtual del proyecto previsto en los Jardons Beatriu de Provença. / A. de B.

Penúltima fase para convertir el interior de manzana de la antigua fábrica Myrurgia, que lleva el nombre de Beatriu de Provença, en un jardín más adecuado para los tiempos que corren, con más verde y toldos que den sombra. El distrito del Eixample ha dado luz verde a la reforma de ese espacio, de unos 1.463 metros cuadrados, la mayoría de pavimento duro, para que ese interior de manzana sea un vestíbulo mucho más agradable de dos equipamientos situados justo ahí, la escuela de preinfantil La Fassina y el centro de servicios sociales del barrio.

El presupuesto de las obras es de casi un millón de euros y, salvo contratiempos, los trabajos comenzarán a mediados de año con el objetivo de que el remozado jardín pueda ser estrenado antes de 2027 con, entre otras cosas, una zona de juego infantil de última generación. La reforma es la penúltima porque en una próxima fase, cuando el ayuntamiento disponga de un edificio que da también a ese interior de manzana, la zona verde ganará otros 500 metros cuadrados más.

El jardín está situado en la manzana delimitada por las calles de Mallorca, Provença, Sicília y Nàpols. Se entra a través del número 244 de esa última travesía y el nombre con el que fue incorporado al nomenclátor de Barcelona no podía ser más indicado. Beatriu era condesa de Provenza cuando en el siglo XIII se casó con Carlos de Anjou, lo que le concedió el título, además, de reina de Sicília.

Noticias relacionadas

Con estas obras programadas ya en el calendario, la antigua fábrica Myrurgia, un edificio característico del racionalismo arquitectónico de finales de los años 20, consolida del todo su transformación como un centro neurálgico de la vida vecinal de esa parte del barrio de la Sagrada Família, aunque desde siempre, a su manera, lo fue. Era el lugar de trabajo de no pocos vecinos y en el recuerdo colectivo de los más mayores aún está presente el incendio que sufrió la fábrica en 1964 y que terminó por perfumar todo el barrio.

