Laporta dará el pistoletazo de salida en la 47 edición de la Cursa Moritz de Sant Antoni

La fiesta mayor del barrio de Sant Antoni tendrá un año más como colofón multitudinario una carrera popular que, por edad, comienza a ser ya toda una institución, la Cursa Moritz, que, más que una competición, son cuatro, la más prestigiosa, de 10 kilómetros de recorrido, con atletas de talla internacional, otra de cinco kilómetros, una más infantil y, por último, la Milla de los Miopes, de promoción de la salud visual. La cita es el 25 de enero y, en esta ocasión, los organizadores cuentan con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, para dar el pistoletazo de salida.

Tan veterana es ya la Cursa Moritz de Sant Antoni (esta es la 47.ª edición) que cuando se corrió por primera vez Josep Lluís Núñez era un recién llegado a la presidencia del Barça y las vitrinas del club eran un erial de trofeos recientes. Desde entonces, todo hay que decir, ha ganado, por ejemplo, 19 Ligas.

El circuito tendrá su salida y llegada en la calle de Floridablanca, pero en su ruta más larga, los corredores saldrán del barrio y, en el punto más alejado, pasarán junto al Arc del Triomf, al otro lado del Eixample.

Los trofeos de la Cursa dels Miops. / JJVICO

En la categoría femenina, Cristina Silva tiene la posibilidad de revalidar la victoria que ya cosechó tres años seguidos, entre 2022 y 2024, mientras que en la masculina el aliciente para los participantes más entrenados en esta distancia será medirse contra estrellas como Mohamed El Ghazouany, Dmitrijs Serjogins, Arthur Bossy, Mourad Mounim, Roc Bellostas y Bilal Ziadi.

También en la ruta de cinco kilómetros destaca la presencia de figuras del atletismo, como Carlota Rodes, Argentina Oria, Nahuel Carabaña, Carles Gómez, Brahim Fateh y Biel Morancho.

Noticias relacionadas

La presencia de Laporta como encargado de dar la salida tiene como razón de ser el hecho de que una de las entidades del barrio que organiza la carrera es la Penya Barcelonista l’Eixample Can Conesa, un lugar de referencia en el barrio.