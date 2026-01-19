Glòries crece hacia Consell de Cent con el derribo de 79 fincas abandonadas

Crece el parque de las Glòries cuando no han pasado aún ni siquiera 10 meses de su exitosa inauguración. El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha con el cambio de año el derribo en parte de las tres manzanas de 79 fincas ahora abandonadas situadas entre la plaza y la calle de Consell de Cent, un conjunto de edificios que, en muchos casos, habían vinculado su suerte a la presencia del mercado de los Encants cuando estaba situado en el lado norte de la plaza.

Los derribos, por lo pronto, comportarán una notable mejora del paisaje. De las cuatro entradas al parque de Glòries, la de Consell de Cent es, sin duda, la más ingrata. El derribo es una operación presupuestada en dos millones de euros porque, entre otras problemas, hay ahí unos 5.000 metros cuadrados de amianto.

La Fàbrica del Sucre, antes del derribo. / MANU MITRU

La demolición está previsto que finalice en primavera. Entonces, además de la mejora estética del entorno, el espacio de esas tres manzanas, a caballo de los distritos del Eixample y Sant Martí, quedará a punto para encarar una segunda fase en la que se ganará zona de paseo y, sobre todo, equipamientos. En la antigua Casa del Sucre (Cartagena, 166), uno de los edificios de esa Glòries por venir, albergará, por ejemplo, un espacio polivalente destinado a jóvenes y será el hogar de entreno de los ‘castellers’ de la Sagrada Família. La antigua Fàbrica de Paraigües, otro de los edificios con nombre propio de esa zona de la ciudad, será la ubicación de la nueva Escola Gaia, de educación primaria, de dos líneas de alumnos, que actualmente está instalada en barracones.

Los derribos finalizarán en primavera, pero el recorrido hasta que Glòries sea un proyecto culminado es de más largo recorrido, años, un tiempo suficiente como para que el Ayuntamiento de Barcelona evalúe que futuro le aguarda a ese tramo de Consell de Cent, con un tráfico residual desde que la parte central de esa calle es un eje verde.