Recta final para alcanzar los 172,5 metros
La Sagrada Família coloca dos nuevos brazos a la cruz de la Torre de Jesús que culminará la altura del templo
El público ya puede ver de cerca la escultura del Cordero que se colocará en la torre de Jesús de la Sagrada Família
Carles Cols
Está la Sagrada Família a solo un paso de alcanzar su cima después de que durante esta primera quincena de enero se hayan colocado dos nuevos brazos a la cruz que coronará la Torre de Jesús, que cuando esté terminada medirá 172,5 metros de altura. Dentro del calendario de obras previsto por la junta constructora para poder conmemorar en junio el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, los operarios han colocado (primero uno, después otro) los dos brazos horizontales pendientes.
A pie de calle no es fácil de distinguir, pero cada uno de esos brazos replica fielmente una de las mutaciones geométricas que tanto agradaban a Gaudí. Es un complejo doble giro sobre el eje de cada pieza, de modo que por un extremo el brazo es cuadrado y por el otro, octogonal. Son piezas gigantes. De cuatro metros y medio de longitud y 112,8 toneladas de peso.
Lo pendiente ahora es coronar la cruz con la pieza superior. Una vez completada, la estructura, hueca, y por lo tanto algún día visitable, medirá 17 metros de altura.
El propósito es cumplir, más de 100 años después, lo que se pretendió cuando comenzaron las obras del templo, que esa cruz brille de día y sea también visible de noche. Por esa razón la capa exterior es de esmalte blanco y cristal, pero, además, en la punta de las torres de los cuatro evangelistas y en las de los apóstoles se instalarán focos de luz que apuntarán directamente a esa cruz de la Torre de Jesús.
Durante las próximas semanas, por otra parte, se subirá al interior de esa cruz una escultura del Agnus Dei, obras del artista italiano Andrea Mastrovito.
