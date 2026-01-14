La calle de Barcelona que todos pronuncian mal: su verdadero origen

Curiosidad
En pleno Eixample barcelonés se encuentra una calle que muchos pronuncian y escriben mal sin saberlo: la calle de Llança. Casi todo el mundo cree que hace referencia al bonito pueblo de Llançà, ubicado en el Alt Empordà, pero en realidad su nombre está dedicado a un almirante siciliano del siglo XIII llamado Corrado Lancia.
Tres errores en cadena
La historia detrás del nombre de la calle de Llança es algo más compleja de lo que parece. Corrado Lancia fue un marino italiano que alcanzó el rango de almirante al servicio de la Corona de Aragón y desempeñó funciones como canciller de Pedro III el Grande. Cuando llegó a España, le cambiaron el nombre por el de Conrado Lanza.
Posteriormente, al traducirlo al catalán para nombrar la calle trazada por Ildefons Cerdà en su Plan del Eixample, el apellido se convirtió en Llança, alejándose aún más del verdadero nombre del almirante.
La calle de Llança fue bautizada por Víctor Balaguer, ministro de Fomento del siglo XIX que propuso el nomenclátor actual del Eixample de Barcelona. En la placa de la calle, aún se puede leer: “Segle XIII, almirall sicilià”, aunque pocos vecinos conocen su verdadero origen. De hecho, incluso algunos comercios de esta vía llevan en sus letreros el nombre de la calle mal escrito.
Ahora, los barceloneses acostumbran a pronunciar el nombre de la calle como si llevara acento en la última “a” –igual que el municipio de Llançà–, lo que supone tres distorsiones consecutivas: de Lancia a Lanza, de Lanza a Llança y de Llança a Llançà. Probablemente, para la mayoría de los ciudadanos, este bonito pueblo de la Costa Brava es más familiar que el propio almirante al que realmente está dedicada la calle.
