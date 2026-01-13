Sant Antoni celebrará su fiesta mayor del 16 al 25 de enero con más de 140 actividades

Sant Antoni, como cada año, será el primer barrio de la ciudad en celebrar su fiesta mayor, en este 2026, del 16 al 25 de enero, nada menos que 11 días de actividades lúdicas que en último término tienen la esencial función de coser las relaciones vecinales. El pregón de la fiesta mayor será el sábado 17 de enero en los Jardinets de l’Alguer, en plena avenida Mistral, e irá a cargo de la Associació Veïnal de Sant Antoni, pero, aunque formalmente ese acto marca el punto de inicio de la celebración, ya desde la jornada anterior son bastantes las actividades programadas.

La fiesta mayor echará literalmente a andar a las 10 de la mañana del viernes 16 de enero con una rúa escolar de las escuelas públicas del barrio, que tendrá como destino final, cómo no, el Mercat de Sant Antoni. Será el viernes, también, una jornada de música y baile, por ejemplo, en las Cotxeres Borrell y en la Casa Golferichs, aunque el clímax en esta materia, tal y como promete muy explícitamente el programa, será de nueve de la noche a dos de la madrugada en la confluencia de las calles Floridablanca y Rocafort. El nombre de la actividad, con música en directo, lo dice todo: Santa Farra.

La Porca, una de la figuras más reconocibles de los pasacalles del barrio. / JOAN PUIG

El canónico pasacalles de toda fiesta mayor que se precie de llevar ese nombre se celebrará el sábado a partir de las 11.30 horas. Recorrerán las calles de Calàbria, Floridablanca, Villarroel y Tamarit algunas de las figuras populares que han terminado por representar de forma muy reconocible el barrio, como los ‘gegants’ Tonet y Rita, vestidos de arriero y vendedora del mercado, respectivamente, y también La Porca, una figura encargada por Diables de Sant Antoni en 1995 que, por supuesto, participa en los espectáculos de fuego, pero que si es necesario simplemente pasea escupiendo agua por la nariz para divertir al público infantil.

Fútbol de botones, ajedrez, bingo, cortometrajes, teatro, cabaret, artesanía, clases de zumba, bicicletada, cerveza artesana, cocina, gincanas, curso de iniciación al críquet, chocolatadas, canto coral, poesía…, las actividades previstas son más de 140, entre ellas, por citar una más, un pase de ‘The Rocky Horror Picture Show’ en el ‘envelat’, película de culto en la que el público es un personaje más de la historia y que en 2025 sopló las velas de su primer medio siglo de vida. Pero el acto más multitudinario será, probablemente, la 47 edición de la Cursa Moritz Sant Antoni el 25 de enero, con un recorrido de 10 kilómetros avalados por la Federació Catalana d’Atletisme.