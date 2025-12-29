La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026

La Sagrada Família conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y el final de las obras de su torre central dedicada a Jesús con un obsequio exclusivo para residentes en Barcelona: entradas a mitad de precio.

El templo oferta actualmente cuatro tipos de entradas al público general. La más económica cuesta 26 euros. La más cara, que incluye una visita guiada a una de las torres, sube hasta los 40 euros. Durante todo 2026, los barceloneses podrán adquirir a mitad de precio cualquiera de las modalidades de vista. Bastará con acreditar, a través de una fotocopia del DNI o del padrón municipal, que se es vecino de la ciudad. Para acceder a esa promoción, los interesados deberán enviar un correo electrónico a resident@ext.sagradafamilia.org y el día previsto para la visita tener a mano esa misma documentación. Serán entradas nominativas e intransferibles. En cada petición se pueden solicitar nueve entradas, pero todos los acompañantes deberán ser también de Barcelona y deberán acreditarlo.

Durante el primer semestre de 2026, la Sagrada Família tiene previsto organizar una cadena de actos relacionados con la culminación de la Torre de Jesús, de 172,5 metros de altura, y con el centenario de la muerte de Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926. Las entradas a mitad de precio, sin embargo, se podrán comprar durante todo el año y sin un límite de visitas por persona.