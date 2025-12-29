El metro de Barcelona culmina su centenario con un muy recomendable viaje virtual en la estación de Diagonal

Ha decido el metro de Barcelona poner un. Broche de oro al año de su centenario, 2025, con un viaje sin duda único. Hasta el próximo 31 de marzo y con cita previa, pero gratis, estará abierta al púbico una experiencia con gafas de realidad virtual que. no es fácil de describir solo con palabras. Lo mejor es no perdérsela. Desde que se abrió el plazo para pedir hora, unas 4.000 personas se han apuntado ya ese (casi lisérgico) viaje. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dio comienzo hace ahora un año a la celebración de sus primeros 100 años de vida con una teatral decoración de la estación de Passeig de Gràcia tal cual era en 1925. Se llamaba entonces Aragó y el viaje al pasado era radicalmente analógico, casi en blanco y negro, todo lo contrario a lo propuesto ahora con las nuevas tecnologías, una experiencia mucho más inmersiva de lo que en principio cabría suponer.

El metro y el bus están de enhorabuena este 2025 que ahora termina, porque con los viajes previstos antes de la medianoche del 31 de diciembre se da por hecho desde la dirección de TMB que se superarán los 700 millones de pasajeros, un récord sin precedentes y, además, imprevisto, pues tras la pandemia, y con la llegada después del teletrabajo, se supuso que el metro tardaría en recuperar su tirón como medio de transporte. Fue una predicción muy equivocada.

La teniente de alcalde Laia Bonet y el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. / Miguel Ángel Cuartero (TMB)

No solo se han recuperado e incrementado los pasajeros del suburbano, sino que, tal y como ha explicado la teniente de alcalde Laia Bonet, ha sido una grata sorpresa para TMB la acogida que han tenido los distintos actos que a lo largo del año se han organizado para celebrar el centenario. Unas 100.000 personas han mostrado interés. La exposición de vagones antiguos y restaurados de la Farinera del Clot ha revelado una inusitada pasión por este tipo de antigüedades. Unas 70.000 personas han visitado ya esa muestra, aún abierta al público. Pero en algunos casos, más que por la cantidad, el éxito ha estado en la calidad. Más de 4.000 personas solicitaron poder entrar en la estación fantasma de Correos, una joya habitualmente inaccesible por razones de seguridad y operatividad. Solo pudieron acceder 409, realmente afortunadas, porque el lugar es una rareza de aires postapocalípticos y de un sinfín de historias que contar.

Lo mismo sucedió con la carrera solidaria que se celebró por los túneles de la L2, en que solo cabían 250 participantes, pero querían ir 4.700. Y digna de mención fue también la cronoescalada desde la estación más profunda de la red de metro, Coll-Teixonera, en total 419 peldaños.

Con estos precedentes, la guinda que tenía que coronar el pastel del centenario tenía que ser bien reluciente y apetitosa. La visita virtual que se puede realizar en el espacio Mercè Sala de la estación de la L4 de Diagonal reúne esas dos condiciones con creces. Se transita por un andén de época y, ¡oh!, de repente se aproxima un tren al que los visitantes son invitados a subir. Lo dicho, no es fácil ser fiel con palabras a las sensaciones que produce ese viaje, que se realiza en compañía de otros compañeros virtuales. Uno de ellos, en uno de los pases previos a la inauguración, dijo en voz alta que aquello era lo más parecido a ser Patrick Swayze en ‘Ghost’. Tenía razón.