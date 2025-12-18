Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 18 de diciembre al 6 de enero

Feria de Reyes en la Gran Vía de Barcelona: fechas y horarios

Guía de mercados y ferias de Navidad en Barcelona 2025: de Santa Llúcia a la Sagrada Família

Tardeos y fiestones para celebrar las Navidades en Barcelona

La Feria de Reyes, en una imagen de archivo.

La Feria de Reyes, en una imagen de archivo. / ROBERT RAMOS

El Periódico

Ha abierto sus puertas como cada año la tradicional Fira de Reis de la Gran Via, entre las calles de Muntaner y Rocafort. Son 180 tenderetes que estarán abiertos todos los días de la semana hasta la madrugada del 6 de enero, o sea, hasta horas después de la Cabalgata de Reyes.

Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, las tiendas estarán abiertas de 10 de la mañana a las 21 horas. Los sábados y vigilias de festivos, el horario se amplía hasta las 10 de la noche. La madrugada del 6 de enero, para las compras de ultimísima hora, los tenderetes permanecerán abiertos hasta las 3.

Esta es una tradición que se remonta a 1877. Los productos a la venta son, sobre todo, juguetes, pero también destacan las tiendas de artesanía y otro clásico en esta feria, las churrerías. Cada producto tiene en principio su espacio asignado. Las jugueterías se asientan en el tramo comprendido entre Muntaner y Urgell. Entre Calàbria y Urgell destacan los productos tradicionales. La artesanía, de Calàbria Rocafort. Las churrerías humean a lo largo de todo el recorrido.

TEMAS

