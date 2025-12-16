Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las obras de ampliación de la acera del lado montaña de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el tramo comprendido entre la calle de Balmes y la rambla de Catalunya. La actuación, impulsada por el Distrito del Eixample, tiene como objetivo aumentar el espacio destinado al paso de peatones en uno de los puntos con mayor afluencia de la ciudad, ha informado el consistorio en una nota de prensa este martes.

La actuación se lleva a cabo en el mismo punto donde el mes pasado falleció una niña de 11 años tras ser atropellada por un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El vehículo implicado en el accidente pertenecía a la línea H12, que cubre el recorrido entre el Gornal y el Besòs y la Verneda. La menor fue trasladada en estado grave al Hospital Sant Joan de Déu, donde finalmente murió.

Acera provisional

El ayuntamiento ha indicado que la intervención se llevará a cabo inicialmente con elementos provisionales, antes de ejecutar la obra permanente. Así, ahora se ampliará la acera hasta los 4,8 metros de ancho mediante la instalación de plataformas prefabricadas de hormigón de 1,5 metros de anchura, que se colocarán a partir de la esquina con la rambla de Catalunya. Se trata de una actuación de carácter provisional, en la línea de las intervenciones de urbanismo táctico que se han ido llevando a cabo en la capital catalana en los últimos años para ganar espacio para los peatones.

Las obras ya han comenzado y está previsto que esta primera fase finalice este martes día 16. Posteriormente, el ayuntamiento ha informado de que ejecutará un proyecto definitivo que permitirá consolidar la ampliación de la acera a lo largo de todo el tramo hasta la calle de Balmes.

Cambios en la movilidad

La ampliación de la acera conllevará cambios en la movilidad de la zona. En concreto, el carril bici que actualmente circula por el vial se trasladará a la terciana (la franja de la calzada situada entre la acera y los carriles centrales de circulación) del lado montaña de la Gran Via, habilitando el paso ciclista entre la rambla de Catalunya y la calle de Balmes.

Asimismo, durante el desarrollo de las obras se producirán diversas afectaciones tanto a la circulación como al estacionamiento de motocicletas y bicicletas en la terciana, que estarán debidamente señalizadas. El paso de los autobuses diurnos se verá afectado los días 15 y 16 de diciembre, mientras que los autobuses nocturnos tendrán restricciones la noche del día 15.

En este contexto, las líneas de autobús 52, 54 y H12 se desviarán por el paseo de Gràcia, la calle de Aragó y la calle de Balmes. Además, durante la fase de obras quedará anulada la parada número 95, que se trasladará provisionalmente a la confluencia de la calle de Balmes con la Gran Via (parada 562). Por su parte, el carril bici se desviará por la rambla de Catalunya, la calle de la Diputació y la calle del Comte d’Urgell.

Una vez finalizadas las obras, la parada de autobús volverá a situarse en la Gran Via, aunque se ubicará en el tramo inmediatamente anterior al Teatre Coliseum.