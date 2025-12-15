Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
4,5 millones

La reforma de la avenida de Roma entre Viladomat y Calàbria recibe el último sí para estar finalizada en 2027

La reforma de la avenida de Roma se entrelazará con las nuevas islas verdes del Eixample

Carles Cols

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha dado el sí definitivo a la reforma de un nuevo tramo de la avenida de Roma, entre Viladomat y Calàbria, que con una inversión de 4,5 millones de euros renacerá a principios de 2027 con dos características de las que ha carecido radicalmente desde que a mediados de los 70 fueron cubiertas las vías del ferrocarril que hasta entonces circulaba a cielo abierto. “Será más amable y sostenible”, explica el concejal del Eixample, Jordi Valls, o, dicho de otro modo, los peatones ganarán exponencialmente espacio para el paseo y el verde urbano se incrementará notablemente.

La meta a ya no tan largo plazo es que la ruta completa que va desde la calle de Aragó hasta la Estació de Sants sea lo que nunca ha sido, un bulevar de la ciudad en una parte del Eixample especialmente carente de vías de este tipo. Frente al Edifici Estel, recientemente inaugurado tras años de abandono, nacerá una suerte de gran plaza de hasta 7.700 metros cuadrados, que abarcará hasta la calle de València.

Las obras comenzarán en 2026 y, lo dicho, salvo contratiempos (arqueológicos, imposible, porque la avenida de Roma es solo una fina cubierta de las vías del tren) finalizarán en 2027. Pero, esta, en cualquier caso, es solo una de las fases previstas. El tramo ahora validado entre Vildomat y Calàbria dará continuidad al que ya antes se ejecutó entre Urgell y Viladomat. Pero es que, además, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites de redacción del anteproyecto de la fase posterior, que alcanzará hasta la calle de Entença.

No ha sido la aprobación urbanística acordada ahora en la comisión de gobierno un parto fácil. La distribución de los espacios ha sido debatida con los vecinos, pero en ocasiones estos no han tenido voces únicas. Por citar un detalle menor pero significativo, los ha habido defensores de que la zona reservada para el ocio de los perros fuera más grande y los ha habido que les parecía inoportuna o, al menos, recortable.

