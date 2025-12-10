Cerrada en 2017
La lentitud del proyecto de la Modelo y la incertidumbre sobre sus viviendas exaspera a los vecinos
'Generaciones TOP', la expo de la Modelo que retrata la sinrazón de las leyes franquistas
Barcelona condensa en un cómic los 113 años de infamia de la Modelo
Los refugios de Barcelona en 170 fotos memorables y, a ver quién da más, ¡en la Modelo!
¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador
Carles Cols
Dejó de ser prisión el 8 de junio de 2017, ocho años y medio ya, y hasta el próximo año no comenzarán las obras de reconversión de la Modelo en un mayúsculo equipamiento de la Esquerra de l’Eixample. Solo está prevista de momento la ejecución de tres de las varias piezas previstas. La asociación de vecinos del barrio comienza a estar exasperada y también algo preocupada.
Está inquieta por la lentitud. Que comiencen las obras en 2026 es un retraso enorme si se tiene en cuenta que en su día se anunció que estarían terminadas en 2023. Pero, además, la asociación ha pasado de DEFCON 5 a 4 (es un decir) a la vista de que el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado algunas dudas sobre cómo abordar la construcción de 121 pisos dotacionales en dos de los brazos arquitectónicos de la antigua prisión.
Sucedió durante una sesión del pleno del distrito. Xavier Riu, vocal de urbanismo de la Associació Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, preguntó por el calendario general de la reforma. Respondió el concejal Jordi Valls. Subrayó que en 2026 comenzarán las obras que dotarán de un techo definitivo al Institut Escola Xirinacs, habilitarán un espacio polideportivo y, en la parte posterior de la Modelo, se terminarán los trabajos de acondicionamiento de una central eléctrica. Lo que añadió a continuación encendió las alertas.
Apuntó Valls, en una suerte de jarro de que agua fría, que acomodar los pisos dotacionales a la estructura de las galerías cinco y seis de la antigua Modelo es posible arquitectónicamente, pero tal vez más costoso que si se tratara de una obra desde cero. No fue ni un sí ni un no, pero, según Riu, lo inconcebible es que con el déficit de vivienda pública que padece Barcelona y siendo la falta de suelo disponible una de las excusas que más habitualmente se exhibe para justificar la falta de ese tipo de pisos, el caso de la Modelo es flagrante.
El planteamiento inicial, no descartado oficialmente, era unir dos, tres y hasta cuatro antiguas celdas para que se convirtieran en apartamentos.
El plus de esa inquietud es que la parte residencial no es la única que parece hibernada. La Modelo es un recinto tan enorme que en el proyecto pactado en su día se incluyó, también, una guardería infantil, una residencia asistida, un espacio para jóvenes y otro para economía solidaria, el uso de parte de la antigua cárcel como un espacio dedicado a la memoria democrática y, además todo ello cosido urbanísticamente a través de un exponencial crecimiento de las zonas verdes.
De hecho, el diseño general de la futura Modelo era de gran agrado para el movimiento vecinal. En su momento, cuando se aproximaba la fecha del cierre de la cárcel, hasta se llegó a reclamar por parte de la oposición municipal que las dos manzanas enteras que ocupaba la prisión fueran destinadas íntegramente al mercado libre de vivienda para así financiar el traslado del centro penitenciario fuera de Barcelona.
En contrapartida a esas incertidumbres sobre el calendario previsto y a si el proyecto final se ajustará a lo prometido, la asociación de vecinos acepta que, como mínimo, al recinto se le ha dado un cierto uso cultural y divulgativo estos últimos años, con exposiciones que en algunos casos han cubierto con creces de forma provisional la ausencia de un espacio de memoria. La próxima semana, sin ir más lejos, está previsto que la Modelo albergue una exposición sobre Franco con motivo de los 50 años de su muerte.
