Barcelona suma 7.597 inspecciones a pisos turísticos en cinco año en el Eixample y 991 sanciones

El distrito del Eixample llevó a cabo en 2024 unas inspecciones a pisos turísticos. En lo que va de 2025, suma ya 1.704. También se puede coger más perspectiva. Entre 2021 y 2025 el número de inspecciones realizadas son 7.597, de las que se derivaron 2.881 expedientes abiertos que condujeron a 991 procedimientos sancionadores. El Eixample es, con distancia, el distrito de la ciudad con más apartamentos turísticos legales, 4.652, uno por cada 60 habitantes, y por ello las quejas por molestias que ocasionan son ya casi una tradición en casi todos los plenos, audiencias públicas y consejos de barrios en los que los vecinos de la ciudad pueden trasladar directamente, micro en mano, sus quejas a los responsables municipales.

Suelen ser intervenciones desesperadas, muy significativas desde el punto de vista cualitativo, gente que no puede dormir o la que le intentan entrar en casa de madrugada porque el alcohol, por lo que parece, hace que todas las cerraduras y pisos de una finca sean indistinguibles. Recoger heces del ascensor o el vestíbulo tampoco es extraño. O que alguien duerma en el rellano. Lo que las cifras que el concejal de distrito Mac Martínez dio a conocer en el último pleno del año revelan, desde otro punto de vista es la magnitud cuantitativa del problema.

Cada vez que se produce uno de esos cara a cara entre afectados y cargos públicos, el subrayado que siempre hacen estos últimos es el mismo, que el propósito del Ayuntamiento de Barcelona, o como mínimo del actual gobierno municipal, es poner fin a la existencia de pisos turísticos en la ciudad en 2028. Legalmente, no puede anticipar esa fecha, pero, legalmente también, tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que le permite encarar ese reto.

La labor de los inspectores en entre 2021 y 2025 ha permitido, además, según Martínez, detectar 417 apartamentos turísticos que no tenían licencia. Tras un proceso administrativo que se suele dilatar el tiempo, los infractores podrían ser penalizados con sanciones de hasta 60.000 euros, pero el problema, tal y como salió a relucir en el pleno del distrito, es que la barca tiene una vía de agua. Si el ayuntamiento consigue precintar un apartamento, basta que el propietario anuncie después que lo convierte en un alquiler de temporada para que tenga que ser forzosamente desprecintado.

Concebidos para alojar a personas que tiene que realizar estancias de menos de un año en la ciudad, en principio a cargo de la empresa que aquí les destina, los alquileres de temporada se han convertido en un cáncer inmobiliario tanto o más preocupante que los propios apartamentos turísticos en el Eixample. El Ayuntamiento de Barcelona confía en que la nueva regulación en curso en el Parlament tape esa vía de agua.