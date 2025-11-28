Barcelona pondrá fin en 2026 al urbanismo táctico de Sant Antoni con una versión corregida de los ejes verdes del Eixample

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado la luz verde definitiva a la reforma definitiva de la intersección de las calles de Borrell y Parlament, en el corazón del barrio de Sant Antoni, pacificadas aún con el llamado urbanismo táctico, o sea, provisional, con pinturas y jardineras de madera. Con una inversión de 11,2 millones de euros, las obras comenzarán durante el segundo trimestre de 2026 y se calcula que durarán un año. Lo interesante de esta reforma es que, tal y como ya explicó en su día la teniente de alcalde Laia Bonet, el propósito es no replicar miméticamente la experiencia de los ejes verdes del Eixample, sino que sea una versión mejorada a partir de corregir lo que, en su opinión, son errores de concepto corregibles.

El área afectada son 13.500 metros cuadrados, una superficie que incluye el tramo de la calle de Borrell que va de Manso hasta el Paral·lel y el de Parlament, entre Viladomat y la ronda de Sant Pau. El punto central de esa cruz será el espacio más significativo de la reforma, porque en la práctica es y seguirá siendo una plaza.

¿En qué no se parecerá esta ‘superilla’ o eje verde, expresiones que el actual gobierno evita para referirse a nuevas pacificaciones, a Consell de Cent, Girona, Rocafort o la parte alta de Borrell? Las diferencias serán esencialmente tres.

En primer lugar, quedarán perfectamente definidos cuáles son los espacios destinados a la carga y descarga de mercancías. En segundo lugar, aunque se replicará la fórmula de la plataforma única, las actuales aceras seguirán teniendo su característico panot para peatones, mientras que el centro de la calzada será de pavimento más adecuado para vehículos. En casos como Consell de Cent, esa opción se desestimó porque así quedaba perfectamente subrayado que la totalidad de la calle era en primer lugar peatonal y que los vehículos no tenían prioridad de paso.

La tercera característica distinta del proyecto de Sant Antoni, fruto también de las conclusiones sacadas de los ejes verdes, es la reducción del número de parterres vegetales. Solo los habrá en las esquinas. Habrá más verde, por supuesto, pero principalmente porque se plantará en las calles una tercera fila de árboles a las dos ya existentes.