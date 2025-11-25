11,5 toneladas de peso
La Sagrada Família luce ya el primero de los brazos de la cruz de la Torre de Jesús
Cumple 100 años la Torre de Bernabé de la Sagrada Família, una puerta a historias fascinantes y la única que conoció Gaudí
Carles Cols
Como en una cuenta atrás perfectamente visibles de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, la Sagrada Família acaba de colocar el primero de los cuatro brazos horizontales de la cruz que coronará la Torre de Jesús, cima del templo, que una vez alcanzada estará a 172,5 metros de altura. El pasado 30 de octubre se colocó la peana de toda esta estructura que, quizá a partir de 2027 será un mirador visitable. Después, a mediados de noviembre, se instaló el núcleo central, que sirve de soporte a cada unos de los brazos. Con la colocación del primero de todos ellos la Sagrada Família, salvo contratiempos meteorológicos o de otro tipo, mantiene su previsión de que antes de fin de año o a lo sumo dentro de los primeros días de enero de 2026 la basílica haya alcanzado su altura máxima.
El nuevo brazo de la cruz que ya es visible a pie de calle es que está orientado hacia la Fachada del Nacimiento, o sea, hacia la calle de Marina. En los próximos días será el turno del contrario, el que señalará hacia la Fachada de la Pasión. Entre una y otra maniobra, que requiere una labor de ingeniería muy precisa para manipular las 11 toneladas y media que pesa cada brazo, los trabajadores acondicionarán en una plataforma situada a 54 metros de altura cada no de los brazos. Entre otras labores, hay que instalar los paneles acristalados que permitirán, cuando sea posible, que sean verdaderamente un mirador único en la ciudad.
La cruz que coronará la Torre de Jesús es clásicamente gaudiniana. Los brazos se retuercen sobre sí mismos. Son octogonales en su punto de partida y, en un doble giro en ambos sentidos, terminan por ser cuadrados. La culminación de la torre central llegará a tiempo para que a lo largo del primer semestre de 2026 se conmemoren los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí.
