El Ayuntamiento de Barcelona alerta de que un supuesto festival japonés que se celebrará en la Estació del Nord es una estafa

Con la promesa de un sorteo de viajes al país del sol naciente, gastronomía nipona y juegos de ordenador retro se han vendido durante los últimos días entradas desde los 35 hasta los 50 euros para un supuesto festival de cultura japonesa que se iba a celebrar en el parque de la Estació del Nord durante la primera semana de enero. Es una estafa, ha confirmado el Ayuntamiento de Barcelona. Nadie ha solicitado permiso para celebrar el autodenominado The Japan Vibes. Nada más saberse que era un engaño y con un número de falsas entradas ya vendidas, la dirección de internet del festival ha desaparecido de escena.

Con imágenes y videos generados bastante toscamente con Inteligencia Artificial y, peor aún, con el uso de fotografías del parque de la Estació del Nord sacadas directamente sacadas de la web del ayuntamiento, los estafadores promocionaron durante días ese evento que sostenían que se iba a celebrar simultáneamente en Barcelona y en otras capitales de provincia españolas, como Zaragoza, Málaga y Alicante. Tampoco en los ayuntamientos de esas ciudades tenían noticias de que iban a acoger The Japan Vibes. Este tipo de estafa comienza a ser cada vez más frecuente a través de las redes sociales. En este caso, uno de los canales empleados era Facebook. El hecho de que no emplearan también Instagram para promocionarse era un indicio que invitaba a recelar.