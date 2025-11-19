30 de noviembre
La Sagrada Família sortea entradas para celebrar el centenario de su primera torre
La Sagrada Família supera ya por 138 centímetros al Dedo de Dios de Ulm, el campanario más alto del mundo desde 1890
El Periódico
La Sagrada Família cerrará el próximo 23 de noviembre a las nueve de la noche el plazo para participar en el sorteo de 150 entradas dobles para asistir a la fiesta de celebración prevista para el domingo 30 de noviembre. Aquel día se cumplirán 100 años de la finalización de la primera torre del templo, la única que Antoni Gaudí pudo ver en vida.
El sorteo de entradas, algo habitual en la Sagrada Família, se realizará el mismo día 23 por la noche y los ganadores tendrán derecho a asistir al acto de homenaje a Gaudí que se celebrará en el interior de la basílica, donde, además, de forma temporal, se inaugurará una exposición con imágenes del proceso de construcción de la Torre de Bernabé, que fue completada el 30 de noviembre de 1925.
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona
- La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
- Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal
- Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
- Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este 22 de noviembre
- Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025
- Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular