La Sagrada Família sortea entradas para celebrar el centenario de su primera torre

La Sagrada Família cerrará el próximo 23 de noviembre a las nueve de la noche el plazo para participar en el sorteo de 150 entradas dobles para asistir a la fiesta de celebración prevista para el domingo 30 de noviembre. Aquel día se cumplirán 100 años de la finalización de la primera torre del templo, la única que Antoni Gaudí pudo ver en vida.

El sorteo de entradas, algo habitual en la Sagrada Família, se realizará el mismo día 23 por la noche y los ganadores tendrán derecho a asistir al acto de homenaje a Gaudí que se celebrará en el interior de la basílica, donde, además, de forma temporal, se inaugurará una exposición con imágenes del proceso de construcción de la Torre de Bernabé, que fue completada el 30 de noviembre de 1925.