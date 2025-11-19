Eixample Respira urge a reformar la calle de Aragó antes de 2030

La plataforma Eixample Respira ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de reconsiderar antes del año 2030 el carácter de vía rápida y de calle de gran intensidad de tráfico de Aragó. Viven en esa calle unas 12.000 personas y, tal y como subraya esta plataforma, es un lugar casi de obligado paso para ir a equipamientos como el Mercat de la Concepció, el Museu Tàpies, varias escuelas, entre ellas una guardería, e incluso zonas de juego infantil, como la de la plaza Letamendi, prácticamente pegada al paso de los coches. El daño para la salud, explica Eixample Respira, es incuestionable.

La gota que un año más ha colmado el vaso ha sido la iluminación navideña, realmente muy original y creativa en esta ocasión, pero que no solo, como sucede cada año, está instalada sobre los carriles de circulación, sino que, según sus autores, está diseñada especialmente para que la disfruten los conductores.

Para Eixample Respira, las medidas adoptadas hasta ahora para ’humanizar’ la calle de Aragó se han quedado cortas o directamente han sido inútiles. El carril bus tiene un uso residual, dicen. El carril bici está mal segregado y es inseguro. Las escuelas están poco blindadas. Y, por último, los radares que informan sobre la velocidad han sido instalados preferentemente en otras calles del Eixample.

Ante esta situación, la plataforma reclama una verdadera reducción del volumen de tráfico y de su velocidad, una ampliación decidida de las aceras, una mejora del carril bici y una estrategia de revegetación de la calle, que por culpa de su actual configuración es de las más calurosas de la ciudad durante las olas de calor.