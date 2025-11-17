La Escola Mallorca encara dos años de obras para renacer como instituto escuela en la calle Londres

Tras más de 20 años sin uso, han comenzado las obras de transformación del edificio de propiedad municipal de los números 56 y 58 de la calle de Londres. Cuando dentro de 21 meses finalicen los trabajos, ese espacio renacerá como el nuevo Institut Escola Mallorca de mayor tamaño que el actual, un centro educativo de dos líneas que, salvo imprevistos, estará disponible cara al curso académico 2027-2028.

Los 3.173 metros cuadrados disponibles han sido durante dos décadas un espectro urbanístico fruto de un conflicto judicial por el primer uso residencial que se le pretendió dar a esa pieza urbanística. Hasta cuatro alcaldes han presidido el consistorio de Barcelona (desde Joan Clos hasta Ada Colau), sin que los pisos sociales que allí se levantaron pudieran ser habitados. Ahora, con una inversión de 5,7 millones de euros compartida a partes iguales con la Generalitat, el edificio será readaptado a la nueva función escolar.

El calendario de obras anunciado por el Ayuntamiento de Barcelona está dividido en dos fases bien diferenciadas. Hasta el próximo mes de febrero, los trabajos consistirán en el desmontaje del interior del edificio (cocinas, cuartos de baño, falsos techos, tabiques innecesarios…) y, a partir de marzo y hasta agosto de 2027, las labores serán las de adecuación del espacio disponible a las necesidades del Institut Escola Mallorca.

De cara al vecindario, las obras comportarán una ocupación parcial de la acera de la calle Londres y, cara a los alumnos, los trabajos más molestos se concentrarán durante las vacaciones navideñas.