Obra pública

Copcisa construirá las 64 viviendas sociales y el nuevo CAP junto al Bingo Billares de Barcelona

Barcelona cede tres solares para construir 406 pisos de alquiler asequible

Aprobada la ubicación definitiva del nuevo parque de bomberos del Eixample

Bingo Billares y el solar vacío donde se ubicarán las viviendas y el CAP.

Bingo Billares y el solar vacío donde se ubicarán las viviendas y el CAP. / RICARD CUGAT

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
La constructora Copcisa es la ganadora de la licitación de las obras del futuro edificio donde se construirán 64 viviendas dotacionales y un Centro de Atención Primaria (CAP) en la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en el solar que se encuentra al lado del conocido Bingo Billares.

La resolución ha sido publicada en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública tras un proceso de adjudicación en el que la oferta de Copcisa ha resultado ser la mejor valorada. La licitación de la obra recibió un total de siete ofertas, y el criterio determinante para la adjudicación ha sido el del precio.

El proyecto, impulsado por el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), tenía un valor estimado de 15,2 millones de euros, y Copcisa se ha adjudicado el contrato por 11,69 millones sin IVA (12,86 millones con IVA). Con esta iniciativa, Barcelona continúa ampliando el parque de vivienda asequible, y también da respuesta a las necesidades del barrio con el nuevo equipamiento sanitario, largamente demandado.

Recreación virtual del edificio que albergará pisos y un CAP en la esquina de la Gran Via con Nàpols, en Barcelona.

Recreación virtual del edificio que albergará pisos y un CAP en la esquina de la Gran Via con Nàpols, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Proyecto

El edificio, que se levantará en los números 724-726 de la Gran Via de les Corts Catalanes, tendrá seis plantas -con el CAP en los bajos- y está previsto que las obras duren 2 años y 8 meses.

El proyecto arquitectónico, obra de Fabregat & Fabregat y Abellán y Monago, presenta similitudes con la recién terminada promoción pública de Illa Glòries, ya que las viviendas también se distribuirán alrededor de un gran patio interior conectado por pasillos elevados.

El futuro interior de la finca, con pasillos para conectar los apartamentos.

El futuro interior de la finca, con pasillos para conectar los apartamentos. / A. de B.

La construcción combinará elementos industrializados en estructura y fachada, con la intención de reducir el impacto ambiental y acortar los plazos de obra. Además, la fachada incorporará cenefas que evocan el emblemático panot clásico de Barcelona y persianas de balcones inspiradas en el diseño tradicional de la capital catalana.

En los bajos de la finca se ubicará también la futura sede del CAP Fort Pienc, una reivindicación histórica de los vecinos de la zona. “Tras muchos años de espera y de movilizaciones vecinales, dispondremos de las infraestructuras de atención primaria que necesita el barrio”, declaró al respecto el concejal del distrito, Jordi Valls.

TEMAS

