Barcelona aprueba la ubicación definitiva del nuevo parque de bomberos del Eixample y duplicará las zonas verdes

La Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente, con el apoyo del PSC, Barcelona en Comú y ERC, la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para implantar el nuevo Parque de Bomberos del Eixample y la reordenación del entorno verde urbano.

La modificación permitirá crear dos nuevos jardines interiores de manzana y ampliar la plaza de Marcos Redondo. Este cambio de planeamiento permitirá situar el equipamiento en una ubicación definitiva, en la finca del concesionario de Mercedes, situada en la confluencia de la avenida de Sarrià y las calles del Comte d’Urgell y Londres.

El solar donde hay el concesionario de la Mercedes / JORDI OTIX / EPC

Aprobada la ubicación definitiva del nuevo parque de bomberos del Eixample / Ajuntament de Barcelona

El inicio de la tramitación de este instrumento urbanístico se enmarca en el gran acuerdo estratégico de ciudad que desbloqueaba el futuro de diversos equipamientos importantes del Eixample.

La ubicación definitiva de los Bomberos, que en una segunda fase permitirá liberar los más de 2.300 metros cuadrados de suelo que ocupa actualmente en el parque de Joan Miró, desbloquea a su vez el futuro de la Escola Entença, que se ubicará en el solar en desuso de la calle Provença. Allí compartirá espacio con el nuevo CAP Casanova y un equipamiento sanitario vinculado a actividades del Hospital Clínic de Barcelona–Servei Català de la Salut.

El solar donde se ubicará el parque de Bomberos, actualmente calificado como de Transformación a parque urbano, pasará a tener una parte del suelo calificada como de Equipamiento, para acoger el cuartel, y otra parte destinada a usos comerciales y terciarios, de propiedad privada. El ayuntamiento subraya que esta parte servirá para financiar la operación, y que en su mayoría se ubicarán oficinas y usos comerciales.

En cuanto al Parque de Bomberos, con un suelo previsto de equipamiento de 2.360 metros cuadrados y una superficie sobre rasante de 4.200 metros cuadrados, se propone que tenga una altura de planta baja, altillo y dos plantas piso. En la parte baja del solar, con una superficie de suelo de 860 metros cuadrados y un techo previsto de 5.550 metros cuadrados sobre rasante, se edificará el nuevo edificio terciario con una altura máxima prevista de planta baja, altillo y seis plantas.

Futuras zonas verdes en el Eixample / Ajuntament de Barcelona

La modificación prevé compensar y reordenar toda la zona verde prevista en este ámbito y su entorno. Esto se concreta en la creación de dos nuevos jardines interiores de manzana: uno entre Comte d’Urgell, Buenos Aires y la avenida de Josep Tarradellas, y otro entre las calles Londres, Buenos Aires, Villarroel y Urgell. También se ampliará la zona verde de la plaza Marcos Redondo. El resultado es que se pasa de los 4.327 metros cuadrados de zonas verdes actuales a 8.105 metros cuadrados con el nuevo planeamiento.