El ayuntamiento estudia ajardinar dos tramos de Borrell para compensar la zona verde perdida en la avenida de Sarrià

El Ayuntamiento de Barcelona sopesa convertir el tramo de Borrell entre París y la avenida de Josep Tarradellas (sin llamarlo eje verde) una calle ajardinada. La iniciativa pretende poner sobre la mesa un elemento que permita desencallar el conflicto vecinal que desencadenó en su día el anuncio de que el parque de bomberos del parque de Joan Miró se trasladará a la avenida de Sarrià y, sobre todo, que en esa operación se permitirá al actual dueño de esos terrenos levantar una torre de oficinas de unas siete plantas de altura justo en la esquina en la que hoy hay una estación de servicio.

Aquella manzana triangular, la que delimitan la avenida de Sarrià y las calles de París y Urgell, está calificada en el Plan General Metropolitano (PGM) como futura zona verde, es decir, que se admite su uso actual (es un concesionario de vehículos y una gasolinera) sin fecha límite. En julio de 2024, todos los grupos políticos del pleno municipal, salvo Vox, avalaron una compleja carambola urbanística que permitía al Hospital Clínic crecer junto al mercado del Ninot, levantar también allí una escuela y, sobre todo, sacar el parque de bomberos de Joan Miró, porque su presencia en ese parque era provisional. Ese último elemento es el que encendió a los vecinos de la avenida de Sarrià, pues vieron perder así la posibilidad de que la zona verde prevista en el PGM fuera algún día realidad.

El consenso político alcanzado en 2024, en parte por esa polémica, se ha ido diluyendo como un azucarillo en agua caliente, hasta el punto de que la aprobación del proyecto urbanístico de la torre de oficina no ha alcanzado la mayoría necesaria. El concejal del Eixample, Jordi Valls, así lo ha reconocido en el transcurso de la última audiencia pública del distrito. Los vecinos presentes le han preguntado cuándo está previsto que les sean respondidas las alegaciones presentadas. Ha sido en ese momento cuando, sin dar detalles, ha reconocido que el gobierno municipal trabaja en una nueva versión de plan, para la que aún no tiene una mayoría suficiente, pero ha añadido que confía conseguirla.

Proyecto en dos fases

Desde que saltó esta polémica, los vecinos se han opuesto a que se les compense la pérdida de esa futura zona verde con pequeños retales de jardín por el barrio o incluso con interiores de manzana. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que la solución aún no ha sido públicamente anunciada consistirá en un proyecto que se ejecutaría en dos fases. La primera sería la reconversión de esos dos tramos y medio de Borrell en algo similar a los ejes verdes del Eixample, un tipo de bulevares que terminó en los tribunales en el anterior mandato y que han sido objeto de diversas sentencias contrarias. La meta pasaría por lograr esa reconversión, pero esta vez sin denuncias. De llevarse a cabo, ese eje verde (o como se le decida llamar) desembocaría directamente en la calle principal de Escola Industrial, que a medio plazo está previsto que se convierta en un refugio climático.

La segunda fase, que quedaría pospuesta hasta que finalicen las obras de la línea L9 de Ferrocarrils, pasaría por ampliar las aceras de la calle de Urgell y de la avenida de Sarrià. De hecho, se trata de dos calles que, precisamente por esas obras, han visto reducida notablemente su intensidad media de vehículos. La ampliación de las aceras vendría a consolidar esa reducción.