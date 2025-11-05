Barcelona reformará una parada de bus del Eixample a petición de una vecina de Fort Pienc

Montserrat Montesinos tiene razón. Eso le ha respondido el Ayuntamiento de Barcelona a una vecina de Fort Pienc. Y se tomarán literalmente las medidas oportunas, porque precisamente van sobre distancias. El pasado octubre, esta vecina de Fort Pienc publicó en este diario una carta al director. Denunciaba en ella el inadecuado diseño de una parada del bus 54, la de la calle de Casp nada más cruzar Nàpols.

Los conductores se encuentran ahí frecuentemente un obstáculo que les impide acercarse lo suficiente a la plataforma instalada sobre la calzada para que los pasajeros puedan bajar sin problemas. Es el culo de las motos, que aunque estén correctamente aparcadas, basta con que su parte posterior sobresalga unos centímetros como para que el autobús entre en diagonal en la parada. Gracias por avisar, le han dicho. “Modificaremos la configuración actual de la parada”, le han prometido. Dice una portavoz municipal que será antes de que termine el año.

Los canales a través de los que los barceloneses pueden expresar sus quejas o preocupaciones al ayuntamiento son muchos. Los hay que deciden ir a los plenos de los distritos o a las audiencias públicas. Los hay que manejan con soltura la ‘app’ Barcelona a la butxaca. Aunque no es un canal oficial, las cartas al director, sección más leída en los diarios de lo que cabría suponer, son desde hace décadas un sistema notablemente eficaz para resolver según qué cuestiones. Tanto es así que la respuesta a Montesinos la ha canalizado la gerente del distrito del Eixample, Elisenda Capera, a través de otra carta. “Después de recibir su observación, el caso ha sido tratado en la última Taula de la Mobilitat del distrito”. La solución, añade la respuesta, consistirá en reformular la zona de aparcamiento de las motocicletas.

Una pasajera desciende del bus con una muleta sin que el vehículo haya podido acercarse lo suficiente.. / Zowy Voeten

Durante los últimos dos años, explica la afectada, esa parada ha sido para la afectada lugar de paso casi obligado. Camina con una muleta desde que se fracturó el fémur y el 54 es el bus que mejor le va para regresar de las sesiones de rehabilitación. Fue un día que iba a comprar lotería y cayó ella, no el Gordo. La única suerte desde entonces, explica, ha sido la amabilidad de los conductores de la línea. Uno de ellos hasta maniobró marcha atrás para acercar la puerta a la plataforma, porque por culpa de las motos el salto que requería bajar del bus no era aconsejable.

Tiene la amabilidad de bajar de su casa y contarlo a este diario allí mismo, sobre la plataforma. Y en estas llega un 54 y, ya es casualidad, tiene dificultades para bajar otra mujer con una muleta. En alguna ocasión, explicaba en la carta que envió a EL PERIÓDICO, hasta prefirió ir hasta la siguiente parada y retroceder después a pie.

Y aunque no era parte de su queja, ya puestos aprovecha para añadir algo más sobre el transporte público, un detalle de aquellos que solo se aprecian desde perspectivas como la suya. Del abuso de las pantallas del teléfono se ha escrito mucho, pero a Montesinos lo que más le afecta en su estado es que, cuando sube a bus o un metro, no le ofrecen un asiento, no por mala educación, sino porque los pasajeros están como hipnotizados con la pantalla. Siempre puede escribir otra carta sobre esta cuestión y a ver qué sucede.