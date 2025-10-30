La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo

En una operación espectacular, acaba de crecer la Sagrada Família siete metros y cuarto de altura. Se acaba de colocar en la cima de la Torre de Jesús, la central y última por terminar, el brazo inferior de la cruz que coronará el templo, una enorme pieza de 24 toneladas de peso que alzada por la grúa ha sobrevolado la basílica hasta su destino final.

La estructura llegó desmontada a la Sagrada Família el pasado mes de julio y, desde entonces, ha sido armada en una plataforma situada a 54 metros de altura. Es una pieza de inspiración claramente gaudiniana. Es cuadrada en la base y, a través de una geometría de doble giro, se transforma en su punto más alto en una superficie octogonal. El exterior está revestido de cerámica blanca esmaltada y vidrio. Algún día, no antes de 2027, el público que visita el templo podrá subir por su interior hasta los otros brazos de la cruz, que serán un privilegiado mirador sobre la ciudad.

Con la maniobra recién realizada, la Sagrada Família sigue adelante según tiene previsto en el calendario para completar la cruz de la Torre de Jesús a finales de 2025 o durante el mes de enero de 2026. Cuando sean colocados los otros cinco brazos, la cruz tendrá 17 metros de altura, el equivalente a un edificio de cinco plantas, y la Sagrada Família habrá alcanzado su techo de 172,5 metros.

El propósito de los responsables de la construcción originariamente de Antoni Gaudí es inaugurar la Torre de Jesús como primer gran acto de la serie de actividades que a lo largo del primer semestre de 2026 se celebrarán para conmemorar el primer centenario de la muerte del arquitecto de Reus.