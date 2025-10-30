Barcelona Global da una entusiasta bienvenida al proyecto del Museu Carmen Thyssen del paseo de Gràcia

El tejido empresarial, de escuelas de negocios e instituciones culturales que se agrupa bajo el paraguas de Barcelona Global celebró el pasado miércoles por la tarde un acto de bienvenida al futuro Museu Carmen Thyssen que está previsto que se inaugure en el paseo de Gràcia a finales de 2028. El encuentro, celebrado en el auditorio de La Pedrera con más de 200 asistentes, sirvió para que Joan Manuel Sevillano, ‘managing director de Stoneweg, el fondo inversor que promueve el museo, explicara el proyecto, que, en esencia, prevé reunir la colección de pintura modernista y ‘noucentista’ de la baronesa Thyssen en el antiguo Palau Marcet, más conocido en la ciudad como el cine Comèdia.

El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, agradeció que Stoneweg se haya decidido a invertir unos 100 millones de euros en esta iniciativa que, en su opinión, contribuirá a “proyectar internacionalmente la ciudad, tejer complicidades y sumar un nuevo foco de excelencia en el paseo de Gràcia”.

En esa misma línea, Lluís Sans, presidente de la Associació s’Amics del Passeig de Gràcia, celebró en su turno de intervención que el nuevo museo reforzará el protagonismo de este bulevar central del Eixample como “eje cultural y vital de toda la ciudad”.

La conversión del Palau Marcet en un museo es un proyecto que ha nacido no exento de controversia, entre otras razones porque el equipo de arquitectos que trabaja en ello, Casper Mueller Kneer Architects y OUA prevén duplicar prácticamente el echo edificado en esa esquina de la ciudad. El acto celebrado en La Pedrera, en ese sentido, no ha sido solo una bienvenida, sino que ha sido un espaldarazo del mundo empresarial con el que contrarrestar las críticas vertidas hasta ahora.