Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego en la vía pública

Un incendio calcina ocho motos y un quiosco de la ONCE en Barcelona

El Govern quiere incorporar 300 bomberos al año y llegar a 4.000 en 2030

VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona

Un incendio calcina varias motos y un quiosco de la ONCE en Villarroel con Ronda Sant Antoni.

Un incendio calcina varias motos y un quiosco de la ONCE en Villarroel con Ronda Sant Antoni. / EL PERIÓDICO

G. M.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio en la vía pública declarado este viernes a primera hora en el Eixample de Barcelona ha calcinado por completo ocho motocicletas y ha causado daños a otras dos. También ha quedado totalmente destruido un punto de venta de la ONCE y se han producido daños materiales en un restaurante y en una caja de distribución de Endesa.

Un incendio calcina varias motos y un quiosco de la ONCE en Villarroel con Ronda Sant Antoni.

Un incendio calcina varias motos y un quiosco de la ONCE en Villarroel con Ronda Sant Antoni. / EL PERIÓDICO

Según han informado fuentes municipales a este diario, el fuego se ha iniciado alrededor de las 7:00 h de la mañana, por causas que todavía se desconocen, en la confluencia de la calle Villarroel con la Ronda de Sant Antoni.

Efectivos de los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar y han logrado sofocar las llamas. No se ha informado de ninguna persona herida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Restablecida la circulación de trenes de la R1 en Badalona tras la caída de una gran carpa en las vías
  2. La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra
  3. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  4. Alerta por viento en Barcelona: parques cerrados, árboles tumbados y luces de Navidad caídas en Balmes
  5. Santa Coloma de Gramenet empezará a sancionar en su ZBE 'in extremis' a partir del 31 de diciembre
  6. Barcelona asume un gasto extra de 251.000 euros por reparaciones de daños en la biblioteca García Márquez
  7. Varias entidades firman un manifiesto contra el 'parón total' convocado por Élite Taxi para rechazar el pacto Uber-Barça
  8. Barcelona aún tiene cerrados más de la mitad de los locales comprados en 2021 para abrir tiendas

Un incendio calcina ocho motos y un quiosco de la ONCE en Barcelona

Un incendio calcina ocho motos y un quiosco de la ONCE en Barcelona

La Granja Vendrell renace ajena a las modas: huevos fritos, sí, 'brunch', no

La Granja Vendrell renace ajena a las modas: huevos fritos, sí, 'brunch', no

El Museu Carmen Thyssen Barcelona presentará su proyecto arquitectónico a inicios de 2027

El Museu Carmen Thyssen Barcelona presentará su proyecto arquitectónico a inicios de 2027

Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años

Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras

El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras

La Escola Industrial paliará el endémico déficit de zonas verdes del Eixample con 16.000 metros cuadrados de refugio climático

La Escola Industrial paliará el endémico déficit de zonas verdes del Eixample con 16.000 metros cuadrados de refugio climático

"Alcalde, la Modelo va demasiado lenta", el último mural de la pinacoteca de la prisión del Eixample

"Alcalde, la Modelo va demasiado lenta", el último mural de la pinacoteca de la prisión del Eixample