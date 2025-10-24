Fuego en la vía pública
Un incendio calcina ocho motos y un quiosco de la ONCE en Barcelona
El Govern quiere incorporar 300 bomberos al año y llegar a 4.000 en 2030
VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona
Barcelona
Un incendio en la vía pública declarado este viernes a primera hora en el Eixample de Barcelona ha calcinado por completo ocho motocicletas y ha causado daños a otras dos. También ha quedado totalmente destruido un punto de venta de la ONCE y se han producido daños materiales en un restaurante y en una caja de distribución de Endesa.
Según han informado fuentes municipales a este diario, el fuego se ha iniciado alrededor de las 7:00 h de la mañana, por causas que todavía se desconocen, en la confluencia de la calle Villarroel con la Ronda de Sant Antoni.
Efectivos de los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar y han logrado sofocar las llamas. No se ha informado de ninguna persona herida.
