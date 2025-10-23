Negocio casi centenario
Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años
El Amaya, histórico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"
Un Popeyes toma el relevo del histórico restaurante Can Soteras de Barcelona
La histórica Ferretería Llanza, fundada en el año 1928 en el número 61 del paseo de Sant Joan, en Barcelona, echa el cierre. Su propietario, Jaume Llanza, se jubila a los 92 años, poniendo fin a casi un siglo de actividad de este emblemático comercio familiar. Lo ha avanzado el diario 'Ara'.
El establecimiento, abierto por el padre y el abuelo de Llanza hace 97 años, ha sobrevivido a múltiples crisis y a los cambios del barrio, conservando siempre su esencia. En su interior, Jaume atendía a los clientes subido a una escalera para alcanzar las cajas más altas de las estanterías, mientras mantenía con ellos una animada conversación. Una escena cotidiana que convertía la tienda en un lugar con encanto propio, casi novelesco.
Con su cierre, el Eixample pierde otra de sus tiendas emblemáticas, que en este caso se quedará a las puertas de cumplir su centenario. La Ferretería Llanza era un símbolo de resistencia entre cadenas internacionales, locales de brunch y tiendas de empanadas. Tanto era así, que muchos describían este comercio como un "milagro".
“Ferreterías como esta ya no quedan en Barcelona. Ahora todo son grandes grupos; ya no existen locales con piezas únicas como las mías”, lamenta Llanza en declaraciones al 'Ara'. El propietario asume que el local cambiará de uso con el cambio de dueños: “El oficio de ferretero ya no existe. Ya no hay nadie capaz de conocer y entender el material como aquí”, afirma con nostalgia.
