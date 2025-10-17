La Escola Industrial paliará el endémico déficit de zonas verdes del Eixample con 16.000 metros cuadrados de refugio climático

Alrededor de 16.000 metros cuadrados de zona verde, el equivalente a un par de campos de fútbol, quizá no de Primera División, pero sí una superficie notable en unos de los barrios menos agraciados con jardines y parques de la ciudad. Eloi Juvillà, director de Edificación y Logística de la Diputación de Barcelona, aterrizó el jueves por la noche en el habitualmente tormentoso consejo de barrio de la Esquerra de l’Eixample, donde el Ayuntamiento de Barcelona tiene varios frentes abiertos simultáneamente. Tiene el parque de Joan Miró abierto en canal, el proyecto de reconversión de la cárcel Modelo a paso de tortuga y, sobre todo, a los vecinos del cruce de la avenida de Sarrià con la calle de Urgell encendidos porque la zona verde prevista y nunca ejecutada en esa esquina en el Plan General Metropolitano (PGM) no será jamás una realidad porque ahí irá finalmente el nuevo parque de bomberos del distrito y un controvertido edificio de oficinas. Sin que nada tenga que ver con esas guerras, Juvillà presentó a los vecinos el proyecto de reforma de la Escola Industrial, que brindará a los vecinos lo que él, pese al escepticismo en la sala, calificó como un inapelable refugio climático.

Lo que la Diputación de Barcelona ya ha comenzado a ejecutar en la Escola Industrial es un ambicioso plan de unos 130 millones de euros que se invertirán a lo largo de la presente década. Tiene, como los taburetes, tres patas. Por una parte, se pretende acompasar la actividad de la Escola Industrial a los tiempos que corren, es decir, que no solo sea una escuela de oficios, sino que sea un moderno centro de innovación que atraiga talento local y extranjero. Esa pata incluye, entre otras singularidades, la reforma de la antigua residencia de estudiantes (de la que, por cierto, Juvillà llegó a ser alumno) para que sea el hogar temporal en Barcelona de investigadores e incluso, en algunos casos, de sus familias.

La segunda meta de la reforma es remozar el rico patrimonio arquitectónico de la Escola Industrial, en el que una parte de los edificios, los de la época en que aquello era una gigantesca fábrica de hilaturas, llevan la firma de Rafael Guastavino, arquitecto celebérrimo en Estados Unidos y, en cambio aquí, aún no suficientemente reivindicado.

El aspecto del futuro acceso cubierto como prolongación de la calle de Còrsega. / Diputació de Barcelona

La tercera pata fue, sin embargo, la que despertó mayor interés en el consejo de barrio, con reacciones dispares, algunas de entusiasmo, pero la mayoría de un inusitado escepticismo. Algunas de las intervenciones vecinales pusieron en duda que entre los edificios de la Escola Industrial quepan esos 16.000 metros cuadrados de refugio climático, con más árboles, fuentes de agua y zonas de descanso y juego infantil. A veces de pasa por alto, pero el recinto ocupa nada menos que cuatro manzanas del Eixample, el doble, por comparar, que la cárcel Modelo.

En la práctica, cuando el proyecto esté finalizado, las calles interiores de la Escola Industrial pasarán a ser una suerte de inesperados nuevos ejes verdes del Eixample, pero radicalmente peatonales. Juvillà no se cortó y los definió como “bulevares”, y uno de ellos, al que se accederá por la puerta principal de Urgell, junto al histórico pozo de la plaza de esa entrada, lo imaginó muy milanés o parisino, es decir, como esas calles de esas dos ciudades que tienen parte de su recorrido a cubierto.

La nueva Escola Industrial será con el cambio de década lo que en realidad nunca ha sido, parte verdadera de la cuadrícula de Ildefons Cerdà y, además, con una notable presencia de zona verde, aunque urbanísticamente siga siendo un slar de equipamiento.

Las buenas noticias que creía traer Juvillà quedaron pronto eclipsadas en el turno de palabras de los vecinos dirigidas, más que a esta cuestión de la Escola Industrial, a los temas que les enfrentan con el ayuntamiento. Para una parte de los presentes, el hecho de que sobre la gasolinera de la esquina de Urgell con la avenida de Sarrià vaya a levantarse un edificio de siete plantas tendrá consecuencias en la salud general del barrio. Jordi Valls, concejal del Eixample, no les discutió en absoluto que la falta de zonas verdes en el Eixample es clamorosa, pero les recordó que en este caso concreto están defendiendo un jardín que jamás ha existido, solo ha sido una previsión teórica en el Plan General Metropolitano, y que las estadísticas municipales lamentablemente apuntan a que las diferencias de salud en la ciudad vienen motivadas más por las diferencias de renta que por las de presencia de árboles.

Un cartel reivindicativo, en uno de los muros de la Modelo. / MANU MITRU

Sobre la lentitud con la que, en opinión de la asociación de vecinos de la Esquerra de L’Eixample, avanza el proyecto de la Modelo, Valls puntualizó que a lo largo del primer o segundo trimestre de 2026 se iniciarán los trabajos de dos las piezas previstas, la Escola Xirinacs y el polideportivo. Los 120 pisos de alquiler a precio asequibles previstos también en parte del solar de la Modelo, por mucho que la vivienda sea la principal preocupación de los barceloneses, quedará para una fase posterior.

Y, por último, sobre el parque de Joan Miró, la única novedad en curso es que a lo largo de 2026 se debatirá con qué aspecto y funciones renacerá esa zona verde cuando finalicen las obras de la L8 de Ferrocarrils que actualmente y durante varios años ocupan y ocuparán el corazón de ese parque. La intención es que, tan pronto como la Generalitat cubra el pozo abierto para la extracción de las tierras de la tuneladora, puedan comenzar de inmediato los trabajos de resurrección del parque.