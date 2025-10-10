Lledó Mas, la tienda decana de plaza Urquinaona, se despide tras alfombrar los hogares de Barcelona durante 118 años

Barcelona dirá adiós a otra tienda más que centenaria el mismo día que despida este 2025, el próximo 31 de diciembre, porque Mercè y Felip bajarán por última vez en esa jornada laboral la persiana de Lledó Mas, fabricantes, importadores y vendedores de alfombras desde 1907, que se dice pronto, aunque en su actual dirección postal, en el número 4 de la plaza de Urquinaona, están ‘solo’ (que también se dice muy rápido) desde 1940. Será ese adiós el final de una historia que ha cabalgado a lomos de cinco generaciones de una misma familia y, como único consuelo, porque algo de tristeza les invade, es que la razón no es la tan común, el precio de los alquileres, sino la falta de relevo generacional y el hecho de que estos tiempos son tan raros que hasta las alfombras, algo que hay que tocar primero con dulzura con las yemas de los dedos para tomar la decisión adecuada, se compran hoy en día con el frío tacto de la venta por internet. Inconcebible.

Cerró hace ahora justo un año Turkestan, comercio también icónico de alfombras, a los 111 años de edad. Lo hace ahora Lledó Mas con 118 y, aunque faltan aún dos meses y medio para la despedida, conviene ir armando ya el texto del obituario comercial, uno más de tantos como acumula esta ciudad en las últimas dos décadas.

La plaza Urquinaona es bulliciosa, más por el tráfico, sobre todo de autobuses, que por el de personas. Parecerá el que viene a continuación un extraño consejo, pero si se pasea por allí, hasta tiene su gracia entrar en la tienda por el repentino silencio que se produce nada más cruzar el umbral. Es, podría decirse, el ‘efecto alfombra’, una suerte de paz que quizá fue lo primero que enamoró a los cruzados, que de regreso de sus guerras contra el infiel se llevaron como botín las primeras alfombras que se conocieron en esta parte de Europa.

Una selección de los hoy nostálgicos anuncios que publicaba en la prensa Lledó Mas / FERRAN NADEU

Los orígenes de Lledó Mas no son tan ancianos, pero, eso sí, igual de llamativos. José Lledó abrió el primer negocio en 1907 en el corazón gótico de la ciudad, en calles como Petritxol y Avinyó. Venía de Crevillente, una villa ni grande ni pequeña de Alicante (apenas alcanza hoy los 30.000 habitantes) que poco se subraya, fue hasta hace no mucho la más fructífera fábrica de alfombras de España, con decenas de talleres, suficientes como para que tres de cada cuatro piezas de esta artesanía que se vendía en el país o se exportaban al resto de Europa saliera justo de este pueblo alicantino. Hasta principios de los 90 tuvieron los Lledó su propia fábrica en Crevillente, pero la parte más romántica de este negocio es otra, los viajes de Felip y Mercè por el mundo en busca de material con el que proveer la tienda, expediciones a Benarés, Jaipur, Kerala, en la India, o a Pakistán, al lado sur de la frontera con Afganistán, pueblo a pueblo, a cerrar tratos con un apretón de manos. En realidad, sacrificaban sus días de vacaciones para esos viajes de trabajo, pero, con todo, da una sana envidia escuchar de sus labios esas historias.

El interior de la tienda, un oasis de silencio en contraste con el bullicio de Urquinaona. / FERRAN NADEU

Todo eso, esa suerte de invisible cordón umbilical que une Barcelona con el corazón de Asia, se perderá con el adiós de la tienda y, también, a su manera, la plaza de Urquinaona perderá otra de sus señas de identidad. No es una plaza, hay que admitirlo, hermosa en un primer golpe de vista, pero tiene su qué En una de sus esquinas se levantan las 15 estupendas plantas racionalistas del Edifici Fàbregas, levantado en 1936 y que fue conocido como la Torre Urquianona hasta que en 1971 le robó ese nombre el rascacielos negro construido al otro lado de la plaza. Son dos de las señas de identidad arquitectónica del lugar. También lo es, aunque escondido tras las frondosas copas de los árboles, el propio edificio que en sus bajos alberga a Lledó Mas, una estupenda finca con las características tribunas señoriales del Eixample y aldabas en forma de puño para llamar a la puerta.

Desde hace 85 años, esa es la dirección de la tienda, de dimensiones gigantes, por cierto (merece la pena conocer el entresuelo. Cuando abrió allí por primera vez sus puertas, el negocio vecino era el Cine Plaza, cuyo nombre había sido impuesto por las autoridades franquistas porque el anterior, Maryland, que después volvería a recuperar, les parecía poco castizo y, además, una referencia geográfica de Estados Unidos, enemigo político durante la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que el Maryland nació de la mano de grupos cristianos conservadores en 1934 y, como bien recuerdan Mercè y Felip, terminó sus días en 1999 como sala de cine porno. De hecho, poco queda en Urquinaona que pueda presumir de tener raíces profundas. En 1944, o sea, cuatro años después que los Lledó, abrió su tienda de lámparas e iluminación Abelux. A partir del 31 de diciembre con permiso del Teatro Borràs, que juega en otra liga, podrá decir que es la tienda decana de la plaza, un título que Lledó Mas ha llevado con la misma dignidad con la que Cleopatra, eso cuenta la leyenda, se presentó ante Julio César escondida en el interior una alfombra.