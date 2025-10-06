El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample

Los geranios, cintas, nísperos y varias decenas más de especies vegetales que los vecinos de la Esquerra de l’Eixample plantaron el pasado sábado en los parterres yermos de Consell de Cent, entre las calles de Calàbria y Borrell, serán respetados por el Ayuntamiento de Barcelona o, dicho más llanamente, no serán arrancados por el Institut Municipal de Parcs i Jardins con el pretexto que no forman parte de los actuales planes municipales para los ejes verdes. Decidieron diversas entidades de esa esquina del Eixample echarle un pulso al gobierno de Jaume Collboni después de que este anunciara que su intención de no dedicar más cuidados a los parterres del lado mar de Consell de Cent, al menos en aquellos casos en los que la vegetación no ha sobrevivido, según la versión de los técnicos municipales, por una insuficiente insolación, pero según los vecinos por la tolerancia del ayuntamiento con los vehículos de carga y descarga, que arrasan con todo. Si esto fuera una partida de cartas, esas entidades han ganado la primera mano.

La jornada de plantado fue una pequeña fiesta, con músicos incluso que amenizaban las labores de los voluntarios, muchos de ellos con buena mano para estos trabajos, pues una de las singularidades de ese tramo de Consell de Cent es la presencia de dos solares reconvertidos en jardines, Germanetes y Nur. Fue también una jornada reivindicativa. La Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample sacó de sus archivos y exhibió en unos paneles las primeras propuestas que ya en el año 2001 presentaron en público en las que reclamaban una peatonalización de toda Borrell, entre el Paral·lel y la Escola Industrial, y de Consell de Cent desde esa calle y hasta el parque de Joan Miró.

Un vecino lleva en la mochila una de las plantas destinadas a los parterres. / JORDI OTIX

Lo del sábado, explica Xavier Riu, uno de los portavoces de la asociación, era lo más fácil. El cuidado de esas plantas será el verdadero reto. Por lo pronto, tienen a su favor esa suerte de claudicación por parte de Ayuntamiento de Barcelona, habitualmente muy celoso en cuestiones como esta. Años atrás, por ejemplo, un vecino de uno de los pasajes que rodean la Sagrada Família decidió plantar cebollas en las jardineras que Parques y Jardines tenía sin uso y, a la que despuntaron las hojas verdes, se las arrancaron.

Un vecino coloca un cartel reivindicativo en los parterres. / JORDI OTIX

Según Riu, las plantas tienen que echar raíces, pero, sobre todo, tienen que estar a salvo del vandalismo, ya sea al volante y a pie. Por eso, tras plantarlas, instalaron vallas de plástico de colores bien vistosos, para que no haya excusa.

Este episodio de lucha vecinal parecerá menor, ya que en realidad se ha circunscrito a solo dos tramos de la calle de Consell de Cent, pero en realidad puede que solo sea la semilla de algo mucho mayor. La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de desentenderse de una parte de los parterres de los ejes verdes afecta también a la Dreta de l’Eixample, donde la protesta de sus colegas del lado contrario del distrito ha sido observada con atención.