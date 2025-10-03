Europa premia los ejes verdes de Barcelona y el ayuntamiento guarda silencio

De manos de la presidenta Ursula von der Leyen, los ejes verdes de Barcelona acaban de ser galardonados con uno de los 22 premios concedidos por la Nueva Bauhaus Europea. El jurado ha elogiado que con las reurbanizaciones de Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona ha quedado demostrado que “las calles pueden volver a ser para las personas y la vegetación y no para los coches”. El acto de entrega de estos premios creados en 2021 se celebró el pasado 1 de octubre en Bruselas. La presencia de la presidenta de la Comisión Europea era más que institucional. Suya fue, hace cinco años, la iniciativa de dar visibilidad a todos aquellos proyectos que mejoran desde la arquitectura la vida en las ciudades. Han pasado más de 48 horas y el Ayuntamiento de Barcelona no solo no ha presumido por el premio, sino que ni siquiera se ha hecho eco de ese reconocimiento a la ciudad.

La candidatura a los Nueva Bauhaus Europea la presentaron en su día los ocho equipos de arquitectos que diseñaron los ejes verdes, porque este fue un proyecto coral. Cada plaza y tramo de calles tenía detrás un equipo distinto. El galardón, pues, elogia el trabajo de cada uno de esos equipos. Hungría, Bélgica, Alemania, Austria, Serbia Rumanía, Italia, Ucrania, Francia… La lista de premiados este 2025 salpica casi toda Europa y, en esa constelación, España solo aparece una vez, con los ejes verdes, que, además, encabezan la nota con la que el jurado ha dado a conocer el resultado.

No es la primera ocasión en que Barcelona despunta en los Premios Nueva Bauhaus Europea. Ya lo hizo en la primera edición y, además, con dos proyectos, el del Edificio APROP, es decir, el de las ingeniosas viviendas de emergencia diseñadas por el equipo de David Juárez con contenedores, y el de la preciosa cubierta verde que el Estudio MataAlta instaló en la azotea del histórico edificio Xifré, en el Born. En ambos casos, el gobierno municipal felicitó a los ganadores.

No ha sucedido lo mismo esta vez con los ejes verdes. No es ningún secreto que el actual equipo de gobierno considera Consell de Cent, Girona, Borrell y Rocafort una herencia incómoda. Un goteo de decisiones tomadas en los despachos de la plaza de Sant Jaume, entre ellas, una tolerancia inusitada con los conductores que no respetan las señales de tráfico, está causando una gran preocupación entre los arquitectos que acaban de recibir el premio. Uno de ellos sostiene que el mantenimiento de esas calles lleva tres años de retraso, vamos, desde el mismo día de su inauguración. La última gota será noticia este mismo fin de semana. El gobierno municipal ha decidido desentenderse de los parterres del lado mar de Consell de Cent que han perdido su vegetación arbustiva, en muchos casos por culpa del incivismo, sobre todo, al volante. Ante esa decisión, los vecinos de la Esquerra de l’Eixample tienen previsto actuar. Han decidido plantar, pues algunos de esos parterres tienen incluso un sistema de riego propio que, según los planes municiàles, quedaría sin uso.