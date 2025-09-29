La Dreta del Eixample pierde otra residencia geriátrica por culpa de un fondo de inversión

Una residencia geriátrica menos en el Eixample. Esta vez, en la calle de Consell de Cent. Y la próxima semana, otra de València. Y la siguiente, una más de la calle de Aragó. En los tres casos, el trasfondo es el mismo. La compra de las fincas por parte de fondos de inversión comporta a corto o medio plazo la expulsión de los vecinos, ya sean familias o, como es el caso esta semana, los 16 residentes de la Ressidència Assistida Rosa Franch. Joana, de 94 años, Beni, de 94 también, Remei, de 93… El piso del 403 de Consell de Cent que estos últimos años ha sido su hogar ha sido recomprado, según datos de la Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample, por una pareja holandesa, sin que se sepa aún si su propósito es engrosar el censo de ‘expats’ o realquilar la vivienda a precios inasequibles para la mayor parte de los vecinos de esta ciudad.

Desde principios de 2025 ha perdido el Eixample más de un centenar de plazas de residencias geriátricas, lo que equivale a un 10% de las que había en 2020. En el caso concreto del barrio de la Dreta de l’Eixample, donde no hay ningún equipamiento plenamente público de estas características, las residencias van directamente camino de la extinción. Para Joana, por ejemplo, acompañada en la mudanza por dos de sus hijas tremendamente enojadas con la situación, esto significa dejar el que ha sido el barrio de su vida desde que se casó. Antes residía a un par de calles, en Roger de Flor. Ahora, con 94 años, se muda a Llacuna.

No es fácil buscarle algo positivo al cierre de esta residencia, pero ahí van un par de apuntes en ese sentido. Primero. No ha sido un adiós en silencio. Más de un centenar de personas se han reunido a las puertas de la residencia para trasladarles su pena a los afectados. Les han llevado flores y cartas de aliento. Segundo. La dirección de esta residencia, que es la misma que la de las otras dos que serán vaciadas las próximas dos semanas, o sea, la Associació les Saleses, fundada en 1978 para cubrir sin ánimo de lucro la carencia de este tipo de instalaciones en el Eixample, ha tenido un comportamiento modélico.

Los vecinos de la Dreta de l'Eixample despiden con flores a Remei, de 93 años. / RICARD CUGAT

El pasado febrero, por poner un contrapunto sobre cómo no hay que gestionar este tipo de tragedias inmobiliarias, cerró no lejos de ahí, en la Gran Via, la residencia Tàber. Los dueños avisaron tarde y mal a las familias. También el edificio había sido comprado por un fondo de inversión, pero tan tarde y mal se avisó que, en la última jornada, los residentes salieron con la finca en obras y sin un plan de traslados mínimamente preparado. Dispersaron a los residentes por distintos lugares de Barcelona y su entorno, es decir, rompieron amistades. No es ese el caso de la Associació les Saleses.

Oriol Agulló, el responsable de este centro de la calle de Consell de Cent ha luchado durante meses para evitar el cierre, pero, muy prudente, ha buscado una solución por si perdía esa batalla. La encontró a través de la Fundació Pere Relats, que tenía en marcha el proyecto de construcción de una nueva residencia en Poblenou. El calendario ha cuadrado y finalmente los 16 residentes de Consell de Cent podrán ir juntos a la calle de Llacuna, y en los próximos días recibirán a los de las otras dos residencias, la de València y la de Aragó.

Con la calle tomada por los manifestantes, uno a uno han ido saliendo los residentes. Remei hasta prefería reír ante tanta amargura. “¿Puedo ir en bicicleta, si hace falta?”, decía. Tras ella, dos empleadas de la residencia lloraban desconsoladamente. En centros como este se acaban tejiendo lazos que son casi familiares. “Sí, la verdad es que los trabajadores son fantásticos”, reconocía una de las hijas de Joana, otras de las nonagenarias, que en una silla de ruedas y con un ramo en la mano estaba medio ausente, incapaz seguramente de comprender esta suerte de canibalismo inmobiliario que desde hace muchos años padece esta ciudad. Bueno, en realidad, incapaz de comprenderlo, como casi todos los presentes.