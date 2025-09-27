Una ofensiva municipal contra los rótulos enfurece al comercio de barrio de la avenida Gaudí

Un calambre de indignación, desconcierto y temor a hablar en público con nombres y apellidos recorre de punta a punta el eje comercial de la avenida Gaudí, no al de los establecimientos directamente relacionados con el turismo que atrae la Sagrada Família, sino al local, en algunos casos tiendas con décadas de arraigo en el barrio. El Institut Municipal de Paissatge Urbà, para enojo incluso de otros departamentos del Ayuntamiento de Barcelona, ha puesto en marcha una campaña de multas sin previo aviso a los negocios que incumplen algún precepto de cómo rotular e iluminar sus establecimientos. Son varios los afectados que, para evitar nuevas sanciones, han retirado pequeñas iluminaciones (en una avenida precisamente muy pobre en este aspecto) y hasta los hay que han dejado sus tiendas casi sin nombre cara al público, más allá del que aparece en el flequillo del toldo. El enfado es monumental.

Hace dos semanas fue noticia el caso de la Floristeria Soriano, un caso a todas luces distinto. Su dueño, Xavier, fue conminado a eliminar la estructura que desde los años 70 sobresale palmo y medio de la fachada. Satisfacer esa exigencia municipal le supone un desembolso cuantioso, de unos 60.000 euros (40.000 si recurre a algún tipo de ayuda pública en el distrito), por eso no descarta rendirse, una capitulación que tendría un enorme peso simbólico. Esa floristería es una tienda de barrio en mitad del tramo más ‘turistificado’ de la avenida de Gaudí. Si Xavier Soriano cierra su tienda, raro sería que el nuevo inquilino tenga como clientes a los vecinos del barrio.

Dos de los negocios afectados, ahora sin más nombre que el que aparece en la punta del toldo. / RICARD CUGAT

La cuestión es que aquel caso no era una isla, sino la punta de un colosal iceberg. Tras recibir sorpresivamente unas primeras sanciones, bombonerías, cafeterías, farmacias, tiendas de recambios de impresoras se han visto de repente tratando de interpretar unas normas que, por su redacción, si no son confusas, son como poco chocantes. En la parte alta de la avenida hay tres establecimientos con una larga historia en el barrio que, desde hace varios días, son anónimos. El rótulo que los daba a conocer era una fina lámina colocada sobre el dintel de la puerta, vamos, lo muy común en la ciudad. Las normas de Paissatge Urbà prohíben expresamente esa fórmula. En cambio, permiten algo muy parecido, colocar letras silueteadas en ese mismo lugar. Una tienda de Orange, un par de travesías más abajo, y un restaurante, Tapas Sagradas, las tienen así y por eso parece que las podrán conservar, pero deberán eliminar los focos colocados encima. A día de hoy, según las cifras proporcionadas por el apropio ayuntamiento, se han abierto 158 expedientes en la avenida Gaudí, de los cuales 61 se han cerrado satisfactoriamente. Quedan 97 por resolver.

Letras recortadas, una excepción que la norma permite. / RICARD CUGAT

Las normas están resumidas en una ‘Guia de bones practiques per a la imatge exterior dels locals comercials’ publicada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021. El tono algo paternalista es incluso irritante, tal y como lo lee en voz alta uno de los afectados. “Para evitar una comunicación invasiva que afecte al derecho colectivo de los ciudadanos a disfrutar de un espacio público amable y libre de alteraciones visuales, no se permite la publicidad en las fachadas de los edificios”. “¿Acaso había quejas en el barrio porque los comercios de proximidad hacían de la avenida un lugar poco amable?”, se pregunta este dueño de una tienda. E insiste en leer otro fragmento. “Si dentro de los escaparates tenemos un espacio expositor atractivo y cuidado, tendremos el mejor reclamo para captar nuevos clientes”. “¿Pero quién ha escrito esto? ¿Se lo han dicho a los supermercados de 24 horas y las tiendas de suvenirs de la Sagrada Família?”, añade.

Dos trabajadores terminan de retirar el rótulo de un negocio que solo conserva su nombre en el toldo. / A. de S.

La campaña de Paissatge Urbà ha provocado un incendio que preocupa, lo dicho, en otros despachos municipales. Y ha descorchado, a su vez, otros malestares latentes. Sin dar su nombre, porque teme represalias administrativas, uno de los comerciantes decanos de la avenida muestra la discreta iluminación que tiene que retirar si no desea recibir nuevas multas. Son luces que iluminan la el escaparate y un poco la acera. La farmacia, en la misma tesitura, ya ha retirado un par de focos que, enfocados también a la pared, estaban fuera de la norma. “El problema es que esta es, de noche, una avenida muy oscura. No solo comienzan a ser los días más cortos, sino que dentro de poco se realizará el cambio de hora y anochecerá más pronto”, dice. Y acto seguido invita a reparar en las farolas de la avenida, de un diseño antiguo y, por ello, quizá bonitas, para gustos los colores, pero bastante ineficaces desde el punto de vista lumínico.

Una farmacia de la avenida, obligada a quitar las luces que iluminaban su entrada. / RICARD CUGAT

La práctica totalidad de los afectados consultados señalan que esa campaña para supuestamente embellecer los comercios es todo un contrasentido si se observa el aspecto descuidado de las aceras, los alcorques y el mobiliario urbano de la avenida. “El ayuntamiento debería tomar su propia medicina”, recomienda la dueña de otro negocio. Invita a mirar con detenimiento el estado de conservación del paseo central. Parece de otra época. Es los años 80. Y en lo que es toda una casualidad que viene como anillo al dedo para esta crónica sobre el fuego que de forma latente arde en la avenida de Gaudí, llega de repente una funcionaria municipal que, libreta en mano, comienza a contar las mesas y sillas de cada una de las terrazas de ese tramo del paseo, precisamente el más vecinal y menos turístico. “Lo ve, eso es nuestro día a día”.

Una funcionaria municipal pasa lista al número de sillas mesas de una terraza en la avenda de Gaudí. / A. de S.

El cumplimiento exhaustivo de las normas de Paissatge Urbà, que datan de 1999 y que desde entonces no habían sido aplicadas con tanto celo, supondría una revolución si se llevara hasta las últimas consecuencias en toda la ciudad. Una revolución encabezada por el sector comercial, claro. Por lo pronto, Gaudí Shopping, la asociación que agrupa al comercio de barrio de la avenida, ya se ha remitido a Barcelona Oberta un parte de la batalla que se libra en los alrededores de la Sagrada Família por si esto desemboca en una guerra total. En los últimos cuatro años se han tramitado en toda la ciudad 537 expedientes, una cifra pequeña si se tiene presente que solo ahora se han ejecutado 158 solo en la avebnida de Gaudí.

Dos ejemplos de rótulos ya retirados porque, según el ayuntamiento, dañan el paisaje urbano. / A. de Sanjuan

Los rótulos en bandera, por ejemplo, esos que sobresalen perpendicularmente de la fachada, solo están permitidos, y con limitaciones de tamaño, para las farmacias, párkings, hoteles y cajeros automáticos. Los rótulos, tal y como pretende la norma, ni siquiera deberían estar a ras de fachada, deberían estar adosados a las carpinterías de la tienda, como mínimo a 25 centímetros de la línea de la pared, pero ahí los inspectores sn más laxos. Desde que comenzaron a recibir las primeras multas y, por consiguiente, comenzaron a leer la letra pequeña de lo que pretende el Ayuntamiento de Barcelona, los afectados no salen de su asombro cuando pasean por el resto de la ciudad. No hay tramo de calle en el que no haya uno o varios incumplimientos.

Rótulos en bandera, prohibidos por las ordenanzas salvo excepciones. / RICARD CUGAT

La tesis municipal es que hay que respetar lo que en su día fue la voluntad de los arquitectos que levantaron tal o cual edificio, o sea, que los bajos comerciales son parte de la piel de la ciudad y que esta no necesita maquillajes estridentes. La realidad municipal es que, por ejemplo desde el distrito del Eixample, se es consciente de que hay una herida abierta en la avenida Gaudí que es urgente cicatrizar, de modo que ha abierto una línea de ayudas económicas para que los afectados puedan hacer frente a lo que se les exige, de hasta 20.000 euros si es necesario, y se ha puesto a su disposición una empresa externa especializada en gestionar este tipo de ayudas y en ofrecer asesoría. “Es verdad”, dice uno de ellos, “pero antes que nada tenemos que pagar las tasas municipales para dar cualquier paso”.

Hasta hace bien poco, en la avenida Gaudí había incluso comercios de producto fresco, pollerías y fruterías, por ejemplo. A día de hoy, las tiendas de proximidad representan todavía más de la mitad de los poco más de 100 establecimientos de los bajos de los edificios. La pregunta que se hacen todos es si el conflicto abierto le servirá en bandeja a las tiendas de suvenirs y de ‘fast-food’ una innecesaria e inmerecida victoria.