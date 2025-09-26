Gaudí Shopping toma toda la avenida, entre la Sagrada Família y Sant Pau, con talleres de ilustración y grafismo

Tan buen resultado dio en 2024 la primera edición de Faig Gaudí, una feria dedicada al arte, la ilustración y el grafismo que este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, regresa incluso más grande. Es una iniciativa del rico comercio local de la zona, que programa un mercado, talleres y exposiciones en los cuatro tramos de la avenida de Gaudí, o sea, a lo largo de todo el paseo que une la Sagrada Família con el Recinto Modernista de Sant Pau.

Ese segundo espacio monumental, obra de Lluís Domènech i Montaner, se suma precisamente a la feria con una interesante aportación. Traslada los paneles de una exposición que actualmente exhibe en el interior de uno de sus pabellones históricos a la entrada principal del recinto, a pie de calle. Es una muestra que repasa la historia del hospital en clave femenina, con interesantes biografías de mujeres que fueron importantes en la trayectoria de este centro sanitario con casi 650 años de servicio a la ciudad.

El eje central de Faig Gaudí, no obstante, es otro, el arte, y, además de espacios para el comercio y la cultura, lo que despuntará a lo largo del fin de semana como actividades serán diversos talleres de pintura, ilustración, ‘trencadís’, serigrafía… Gsdi Shopping, la asociación que impulsa la feria, ha reunido para la ocasión hasta 32 artistas de distintas disciplinas, con nombres como Angelika Heinbach, Xavier Julià, Daniel Voramar, Eva Kaluzova, Noemí Ponsoda y Adolf Rodríguez, entre otros.

El fin de semana en la avenida se completará con espectáculos de música y danza. La programación completa está disponible a través de la web de Gaudí Shopping.