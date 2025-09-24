Mercè en la Estació del Nord: noches canallas y mañanas familiares

Al abrigo de la noche y lejos de la solemnidad del pregón en el Saló de Cent, el Parc de l’Estació del Nord renació el 23 de septiembre como espacio estupendo de la Mercè con una fiesta muy canalla, que es lo que se había prometido en el programa. Solo por tentar a los que se la perdieron y que quieran vivirla en los próximos pases del viernes y el sábado, uno de los clímax, de esos que a veces desatan zipizapes políticos, fue la salida en procesión de la barbuda Santa Múnia de Barcelona, una de aquellas mártires que la Iglesia católica tuvo a bien descabalgar del santoral porque su culto comenzaba a ser incómodo. Y a la luz el sol ha amanecido el mismo parque en este miércoles festivo con un aire radicalmente distinto, familiar y alegre, señal del acierto de usar este espacio como un gigante escenario de artes de calle. A las 11 de la mañana, bajo la sombra de un árbol y con un gran corrillo de público, Mr. Wilson’s Second Liners y su embriagadora sección de viento, procedentes de Manchester, comenzaban a alegrar la jornada.

Es solo una coincidencia, pero fue un 23 de septiembre, en este caso de 1972, la última ocasión en la que un tren entró en la entonces llamada Estación del Norte, cuyo nombre no tenía nada de romántico, no proponía viajes a lejanos destinos septentrionales de Europa. Era propiedad de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y, por simplificar, los barceloneses se quedaron solo con lo del punto cardinal. Quién les iba a decir a los pasajeros de entonces, ajenos quizá a lo que se les venía encima con el cine del destape, que pasado algo más de medio siglo (por referenciar un poco más de la noche canalla del 23), The Feliuettes harían reír al público con un espectáculo, ‘Ara ja no es pot dir res’, que le pone música a las enfermedades de transmisión sexual, a la copa menstrual y las compresas, a la invisibilidad de las mujeres tan pronto como soplan las velas de los 40 años y que, en un no va más’, vestidas ellas, María, Laura y Laia, de Cobi, Curro y el Naranjito, fundieron en un único tema llos éxitosde los años 80. Fue memorable. Y tras ellas, lo dicho, la loquísima procesión de Santa Múnia. En jornadas así es cuando más se tiene la convicción de que Barcelona es un ecosistema bastante único en estas latitudes.

Santa Múnica, la olvidada mártir barbuda de Barcelona, en procesión por el parque. / A. de S.

Tras perder los trenes, la Estació del Nord dio cobijo a los buses, y durante los Juegos Olímpicos albergó las competiciones de tenis de mesa. Como terminal de transportes es bastante fea. El edificio principal, que tampoco es un hito de la arquitectura, está desde hace años infrautilizado. Todo eso, a su manera eclipsa un poco el parque, en el que literalmente despuntan las esculturas de Beberly Pepper. Hacen que sea de inmediato reconocible en cualquier foto, pero, aún así, es un espacio que la mayor parte del año la pasa a medio gas, con niños montados en las esculturas, sí, y con los amantes de los perros de paseo. Nada que ver con la metamorfosis que experimenta durante la Mercè desde que el Ayuntamiento de Barcelona decidió trasladar ahí la parte de la programación dedicada a las artes callejeras que hasta entonces se celebraba en la Ciutadella. Es como tener la célebre Fira del Teatre de Tàrrega en pleno corazón de la ciudad y parece indudable que la voz ha corrido. Media hora antes de que las 11 se levantara el telón de los espectáculos (por la mañana, concebidos sobre todo para el público infantil) ya había un mar de cabezas por el parque.

Un montaje para el público infantil, en el Parc de l'Estació del Nord. / FERRAN NADEU

Las tardes son distintas, con otro perfil de actuaciones. Si hay que fiarse de los responsables de la programación, y parece que así es visto lo visto, no hay que perderse, por ejemplo, a Marc Buxaderas, del que dicen que ha encontrado en su silla de ruedas (no por gusto, sino por necesidad física) un trono desde el que enganchar al público con un monólogo.

Hay más, por supuesto. Hasta 26 compañías actuarán en el Parc de l’Estació del Nord durante la Mercè, siete de ellas internacionales. Merece la pena explorar el programa y, un consejo, mirar la agenda personal por si el viernes o el sábado por la noche no se tiene nada que hacer.