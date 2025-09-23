Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Queja peatonal

Un tramo de Provença se postula a plusmarca barcelonesa de motos mal aparcadas en la acera por la Mercè

La ONCE aplaude como modélicas las mejoras introducidas en Glòries para los ciegos

La acera de Provença, tomada como pocas veces antes pormlas motos.

La acera de Provença, tomada como pocas veces antes pormlas motos. / RICARD CUGAT

Carles Cols

Más que una noticia, porque a estas alturas ya no merece ese calificativo, es una adivinanza. ¿Cuántas motos hay aparcadas en la acera del lado mar de la calle Provença, entre el paseo de Gràcia y la Rambla de Catalunya? ¿Diez, veinte, treinta, más…? Antes de dar la respuesta, una pista para los que tengan una respuesta en mente. En ese tramo de acera hay la terraza de un bar y cuatro anclajes para bicicletas, o sea, que el espacio disponible no son los canónicos 113 metros de longitud de las manzanas del Eixample. Y otra pista, aunque quizá sea innecesaria. Las motocicletas están aparcadas como lo prohíbe la norma, es decir, en batería, y no en paralelo a la calzada.

Martes, 23 de septiembre, 11 de la mañana. La cifra es inusualmente alta y, según el Ayuntamiento de Barcelona, hay un motivo para esa posible plusmarca batida por los motoristas de la ciudad. Setenta. Esa era la cifra. De hecho, apenas había espacio para más, cabían como mucho unas cinco o seis adicionales.

En la hermandad que en las redes sociales une a quienes sostienen que los motoristas usan las aceras de Barcelona como una calzada más de la ciudad, ese tramo de Provença ha sido esa semana muy fotografiado y comentado. Han reparado incluso en algo que salta a la vista a poco que se observan las imágenes. Por la disposición de las motos, es deducible que para llegar hasta allí la mayoría de los motoristas han circulado por encima de las aceras. “¿Tenemos que caminar detrás del tubo de escape de las motos?”, se pregunta un peatón. Solo a modo de dato, las aceras de calles como Provença miden cinco metros de anchura. Con las motos, el paso disponible es aproximadamente la mitad de esa distancia.

Provença, hasta 70 motos en una misma acera.

Provença, hasta 70 motos en una misma acera. / RICARD CUGAT

No es una disculpa ni quiere Ayuntamiento de Barcelona que nadie se tome esto como una bula para seguir ‘pecando’ en situaciones parecidas, pero fuentes municipales dicen que es algo circunstancial. Con motivo de la fiesta mayor de la ciudad, se ha prohibido el estacionamiento en el paseo de Gràcia. Acogerá esa avenida troncal del Eixample espectáculos de calle y una de las celebraciones que más público reúne, el ‘correfoc’. Provença ha sido el refugio de decenas de conductores afectados. Cuando pasen las fiestas, confían los responsables municipales, todo volverá a la normalidad. Vamos, que seguirá habiendo motos en las aceras, pero menos.

