El Parc de l'Estació del Nord renace por la Mercè con 93 espectáculos de teatro a pie de público

Mañana, tarde y noche. Desde el martes, nada finalizar el pregón, y hasta el domingo. 26 compañías, 27 espectáculos. 92 actuaciones. Una Mercè más, quién lo iba a decir no hace tanto tiempo, el Parc de l’Estació del Nord renacerá este 2025 como el mayor escenario de las artes callejeras de la fiesta mayor de Barcelona, un espacio que se reveló como la mejor solución a los colapsos de público que en su día se comenzaron a sufrir en la Ciutadella y que, aunque el resto del año pueda parecer a ratos un lugar en barbecho, es de lo más acogedor para disfrutar del cartel de espectáculos que programa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) para llevar el teatro a pie de público. La fiesta junto a la Estació del Nord, por si hay que subrayarlo, comenzará tan pronto como Emma Vilarasau terminé de pronunciar el pregón en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona y, esto no hay que subrayarlo, hay que advertirlo, será una noche de ‘glam’ canalla, a cargo de Faraonix King.

Aunque el Parc de l’Estació del Nord tiene varias bocas de entrada, no está de más aconsejar acceder o, como mínimo, salir o transitar por el acceso de la calle Nàpols, porque ahí han plantado Marc Salicrú y su autodenominada Brigada de Confusión Popular a su gigante que parece salir del suelo. Hace muchos años, tal vez antes de que la tele fuera en color, las calles de Barcelona se decoraban como aún lo hacen las de Gràcia, con portaladas que saludaban a los visitantes, y ese gigante tiene algo de aquellos tiempos. Por si acaso, conviene saber de quién es obra. Es una intervención visual de Teatre de Campanya, una compañía que, cuando se pone en ello (en la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega dejaron un recuerdo inolvidable) es fenomenal. Sus actores van vestidos tal cual empleados de un servicio público, con chalecos y pantalón verdes y amarillos, un disfraz que les concede una aparente invisibilidad hasta que, dicho llanamente, la lían. Explica Salicrú que, a su manera, son el Pla Desendreça.

La ciudad invitada este año en la Mercè es Manchester y será en el Parc de l’Estació del Nord donde más se podrá disfrutar de su presencia. Miércoles, sábado y domingo (como muestra, un botón), dicen que no hay que perderse los espectáculos de Mr. Wilson’s Second Liners, una compañía que ha sido capaz de juntar en una misma partitura las melodías más reconocibles de Nueva Orleans con el sonido Manchester de los 90. Será, al parecer, una suerte de ‘rave’ con permiso municipal a la que, por lo que sea, se aconseja ir con un pañuelo, porque el público será tan importante como los músicos.

Los bailarines de la Company Chameleon, de Manchester, ensayan en el Parc de l'Estació del Nord. / FERRAN NADEU

La programación del parque parecerá que nada tiene que ver según pasan las horas. Es infantil por la mañana, familiar por la tarde y, se supone, solo para mayores de 18 años por la noche. Pero, a la vista de la programación, no va de menos a más. Ya el miércoles por la mañana el listón estará bien alto. A modo de ejemplo, en el bosquecito que está tras la valla de la calle de Nàpols se instalará la siempre impredecible Marga Socias, que si en otras ocasiones se ha sacado de la chistera una falsa agencia de viajes que reinterpreta la historia de lugares de Barcelona a su antojo, esta vez ha fundado la Agència de la Bona Sort, especializada en, parece, dar consejos sobre cómo estar en este mundo. Su sentido del humor, como el de un Max Aub, es envidiable.

La risa como remedio es también el propósito de otros de los espectáculos programados. Se ríen de Barcelona, que a veces toca, los Pastorets de la Mercè, y sobre su silla de ruedas, que no es ‘atrezzo’, sino que es parte de su vida cotidiana, se ríe y hace reír y reflexionar Marc Buxaders, que contará lo que es la espasticidad a quienes aún no lo sepan.

La ventaja que aporta el Parc de l’Estació del Nord es que sus dimensiones y arquitectura permiten una simultaneidad de escenarios de distintos tamaños imposibles en otros espacios de la Mercè. La gente de Párking Shakespeare, especialista en empacar las obras del dramaturgo inglés en pastillas de tres cuartos de hora, se atreverá en esta ocasión con ‘La comedia de las equivocaciones’, mientras que Eléctrico 28 buscará su público con ‘Komunumo’, otra obra de gran impacto en Tàrrega.