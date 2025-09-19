El Saló del Tinell relata a través de los tesoros del Arxiu Històric la singular biografía de Barcelona

Como el Halley, cometa que solo es visible una o dos veces a lo sumo en toda una vida, el Llibre Verd de Barcelona, joya de incalculable valor de esta ciudad, saldrá de su eterno reposo en el Arxiu Històric y podrá ser visto durante una semana a partir de este 20 de septiembre en el Saló del Tinell. Acaba de inaugurarse allí, en la plaza del Rei, una fenomenal exposición comisariada por Daniel Venteo que, por decirlo de algún modo, narra la vida de Barcelona desde el siglo XIII a través de los documentos, planos y fotos que se atesoran en los distintos archivos de la ciudad. Es una muestra quizá no apta para todos los paladares. Es exquisita. Es, demás, una oportunidad para conocer episodios tal vez desconocidos, como que Igualada, Granollers o Martorell, por ejemplo, fueron consideradas en su día calles de Barcelona. Estará abierta al público hasta el 23 de noviembre. Nadie que esté enamorado de esta ciudad, aunque a ratos la pueda odiar, debería perdérsela.

Venteo fue el autor en 2013 de un interesante libro, ‘Autobiografía de Barcelona’, 319 páginas que fueron el resultado de la paciente inmersión que hizo en los archivos de la ciudad. Se calcula que son unos 50 kilómetros de estanterías de varios pisos, y la cifra no debería sorprender, porque todo ese patrimonio documental es tan antiguo como el propio Llibre Verd antes citado, un capitulario de todos los privilegios, prerrogativas y derechos que Jaume I concedió a Barcelona el 7 de abril de 1249, una suerte de Carta Magna cuyo espíritu sobrevivió varios siglos. La exposición ‘L’Arxiu que som’, a su manera, es una oportunísima derivada de aquel libro porque entre los próximos 27 y 30 octubre se celebrará en el centro de convenciones del Fòrum el Congreso Internacional de Archivos, y la ocasión es más que oportuna para mostrar a los participantes que en esta materia esta ciudad es envidiable.

El volumen original del Llibre Verd, por causa de su edad, solo se mostrará al público la próxima semana. Se reemplazará después por otro ejemplar de trato menos exigente. Es, pues, una ocasión casi única. Cuando Narcís Serra juró el cargo como alcalde quiso hacerlo simbólicamente antes ese volumen. Fue visto y no visto. Después, solo con motivo de una expo dedicada a la Barcelona gótica, también en el Saló del Tinell, fue de nuevo exhibido. Desde entonces, decenas de museos del mundo han solicitado su cesión para tal o cual muestra, pero siempre se ha descartado, y no es extraño que lo quisieran mostrar, porque no solo es una rareza editorial, es también la prueba del nueve de lo insólita que fue la Barcelona medieval. No alcanzó, es verdad, el estatus de ciudad Estado que representaron en el Mediterráneo Venecia y Génova, pero por los poderes que le fueron concedidos y respetados por los sucesivos reyes, se aproximaba a ello.

Una de las páginas del Llibre Verd del siglo XIII, preciosamente decorada. / Arxiu Històric

Tanta era su singularidad que dio pie, explica Venteo, a los ‘carreratges’. Poblaciones en realidad no tan cercanas, como Santpedor, Moià, Parets y más, reclamaban ser consideradas parte de Barcelona por las ventajas que ello reportaba. Simbólicamente eran aceptadas como calles extramuros. Igualada fue la primera en lograr ese reconocimiento, en 1381.

Ana Pazos, jefa de todos los archivos municipales y corresponsable de la exposición, invita a dejarse maravillar por todos y casa uno de los tesoros mostrados, porque el Llibre Verd en realidad es solo uno de ellos. ¿Ejemplos? Ahí está el Libro de Privilegios aprobado en 1386 por el Consell de Cent con el que se ponía algo de orden en los pastos que rodeaban la ciudad medieval, o sea, las normas con las que se querían evitar las trifulcas que enfrentaban a ganaderos y agricultores por el uso de la tierras, como si fuera un ‘western avant la lettre’. Sorprenderá a todos por su tamaño el grosor del libro de cuentan del que fue el primer banco público de la ciudad y, también de Europa, nacido en 1401. Más acá en el tiempo tiene si qué, por mencionar al azar otra pieza destacable, están las páginas del padrón de 1930 porque ese fue el año en que por primera vez fue una ciudad millonaria en número de habitantes.

Vista general de la exposición, bajo los arcos del Saló del Tinell. / JORDI COTRINA

En realidad, aunque no sea muy grande, la exposición se divide en tres partes. La primera es la de los documentos escritos (algunos de ellos, qué delicia, aún con los hilos de seda amarillos y rojos que penden de sus sellos de plomo). En este primer bloque está la historia de Barcelona y, también, la de los municipios de su entorno que terminaron por ser engullidos por la capital, a veces a regañadientes. Poco conocida es quizá una gigante fotografía que ilustra esta sección, la del público cariacontecido de un mitin celebrado en el Spring de Sarrià en 1914, radicalmente opuesto a ser barceloneses.

La tercera sección (la segunda queda reservada para el final del texto) es una suerte de retrato de los barceloneses y sus vicisitudes a lo largo de la historia, porque si de eso se trata, los archivos de la ciudad conservan hasta lo inesperado. La epidemia de tifus de 1914 fue tremenda. Murieron más de 2.000 de los 25.000 infectados. Fue la crisis sanitaria en la que Ramon Turró se enfrentó a las tozudas autoridades con un bote de pintura roja y una brocha, pues encontró las fuentes públicas contaminadas que eran el origen de la enfermedad. Fue por esa epidemia que nació el Hospital del Mar, que primero era solo unos simples barracones. De todo eso podría el Arxiu Històric decir mucho, pero al final ha optado por recordar aquel episodio con un encuadernado que conserva las coloridas telas de las sábanas en las que se acostaban los pacientes de aquellos barracones.

El proyecto de la Acrópolis de Barcelona de Francesc Nebot. / Arxiu Històric

Y está, claro, el segundo bloque, una selección de mapas y planos que, a poco que se conozca la ciudad, siempre llaman la atención. Está ahí el primer proyecto de urbanización de la Rambla y de la plaza de Sant Jaume. También un detallado mapa de los asentamientos de barracas, cinco de los cuales vienen señalados con una cruz roja y la leyenda de que son “zonas peligrosas”. Pero, como suele suceder, resultan especialmente hipnóticos esos planos de ideas descartadas, como la que encabeza este párrafo, la acrópolis que el arquitecto Francesc Nebot pretendía que fuera el centro de la ciudad antigua cuando a principios del siglo XX se quiso presumir del pasado gótico de Barcelona. Tenían reservado un lugar preminente las columnas del Templo de Augusto que hoy son visitables junto al monte Táber. Hasta solo por ese dibujo jamás trasladado a la realidad merece la pena visitar la exposición.