La Sagrada Família arranca en octubre el centenario de la muerte de Gaudí, que culminará el 10 de junio con la cima del templo coronada

La Sagrada Família encarará a partir de octubre los nueve meses más intensos de su historia reciente con hitos arquitectónicos durante mucho tiempo anhelados, como el hecho de alcanzar su cota máxima gracias a la colocación de una cruz gigante en su torre central, y, por otra parte, por la batería de actos académicos y religiosos (más de 60) con los que desea ensalzar la figura de Antoni Gaudí con motivo del centenario de su muerte, ocurrida trágicamente el 10 de junio de 1926.

Hay en curso desde hace ya 30 años una campaña que reclama la beatificación de Antoni Gaudí, conocido por algunos fieles como ‘el arquitecto de Dios’, y el Vaticano ha dado claras señales de simpatía por esa causa, pues por el momento, bajo el reinado del papa Francisco, ya fue declarado venerable, o sea, un primer paso. Quizá en 2026 haya más novedades en este sentido, pero lo que la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Família ha previsto a partir de octubre pretende acercarse a la figura de Gaudí, sobre todo, desde una perspectiva artística, científica y académica. El primer acto del calendario de esos nueve meses de celebraciones hasta el clímax de junio correrá a cargo de Josep Faulí, arquitecto director de las obras hoy en día, que, tras una misa solemne, el 14 de octubre pronunciará la conferencia inaugural del curso académico en el Ateneu Universitari Sant Pacià.

La cruz de seis brazos

Y el broche, lo dicho, será el 10 de junio. Gaudí fue atropellado por un tranvía de la línea 30 el 7 de junio de 1926. Falleció tres días más tarde. La misa conmemorativa se celebrará, cómo no, en la que para los fieles es su mayúscula herencia, la Sagrada Família, que para entonces no estará ni mucho menos terminada, pues faltará todavía por ejecutar su acceso principal por la calle de Mallorca a través de una gran escalinata, pero el templo habrá cubierto aguas con la culminación de la Torre de Jesús. La fecha de su inauguración y los actos para darle empaque a ese hito aún no han sido anunciados. Los andamios impedirán su visión completa casi hasta el último minuto. Por lo pronto, lo mas inmediato es que en las próximas semanas y con la ayuda de las grúas se coloque el brazo inferior de los seis que compondrán la gigante cruz gaudiniana esa torre de 17 metros de altura que coronará esa torre, por cierto, procedente de Alemania. Para el brazo superior habrá que aguardar a principios de 2026. Y otra incertidumbre se resolverá este mismo mes de septiembre. ¿Asistirá el papa León XIV a alguno de los actos? La Sagrada Família espera una respuesta positiva en breve.

Barcelona acogerá en 2026 la capitalidad mundial de la arquitectura y el Tour de Francia tiene previsto en la edición de ese mismo año comenzar con una etapa simbólica que se iniciará en el interior del Recinto Modernista de Sant Pau y que se dirigirá desde ahí hasta la Sagrada Família a través de la avenida que enlaza ambos monumentos. Es decir, los altavoces para predicar al mundo que la silueta del templo ha alcanzado ya los 172,5 metros de altura previstos serán muchos y de gran potencia, aunque, a la hora de la verdad, la fama de la basílica, visto lo visto, probablemente no necesita de ninguna ayuda.

La fachada de Mallorca

Al mismo tiempo que se trabaja en la confección del resto de los brazos de esa cruz de la Torre de Jesús, las obras avanzan a buen ritmo por lo que afecta a las fachadas de la capilla de la Assumpta, en la calle de Provença, un añadido que Gaudí decidió cuando el templo ya estaba en marcha, y también se está ultimando el esculpido de las esculturas que decorarán esa parte del templo, a cargo de las artistas Mercè Riba, Béatrice Bizot y Teresa Riba.

La Fachada de la Glòria, en Mallorca, será, una vez que acaben los actos del centenario de la muerte de Gaudí, la gran tarea pendiente. En diciembre, los tres escultores que han sido tomados en consideración para encargarse de su esculpido (Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín) deberá presentar un boceto de sus diseños. Mientras, la fachada gana altura a ojos vista desde hace meses, pero lo que ahora luce ahí es solo una gigante pared que, a su manera, viene a decir que el acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sagrada Família para que puedan construirse una escalinata por encima de la calzada de la calle y hasta llegar a València (una operación que obligará a demoler varios bloques residenciales) va por buen camino. El anuncio de un acuerdo se sumaría a esos nueve meses de actos como lo que sería, una noticia de gran repercusión. De hecho, el interés por esta actual recta final de las obras ha contado en esta ocasión con una amplia representación de prensa internacional, todo un síntoma.

Mientras eso no suceda, no faltarán fechas clave en el calendario. El 30 de noviembre, por ejemplo, se iluminará de un modo especial la Torre de Bernabé, la única que vio en pie y completa Gaudí antes de morir. En marzo, coincidiendo con la festividad de San José, se celebrará que en esa misma fecha de 1882 se colocó la primera del templo. Un concierto a cargo del Orfeò Català en la nave central será el acto principal de esa conmemoración. 2026 será el no va más en torno a la figura de Gaudí, no solo por el empeño que pondrá en ello la Sagrada Família, sino porque, como es de prever, cada edificio de la ciudad que lleva su firma organizará su propia celebración.

A modo de apostilla, el director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha subrayado que todos los actos del programa destinados a recordar quién fue Gaudí como hombre, arquitecto y devoto cristiano se financiarán a través de los donativos que recibe el templo y gracias también a las colaboraciones, porque los recursos propios, o sea, los ingresos por la venta de entradas, tienen el destino prioritario de hacer avanzar la construcción.