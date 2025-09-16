La ONCE aplaude como modélicas las mejoras introducidas en Glòries para los ciegos

Glòries, el más exitoso estreno urbanístico en lo que va de año, un proyecto que ha callado incluso a los más cenizos y escépticos con el resultado final que imaginaban para estas obras las obras, ha recibido el aplauso del que quizá sea su público más exigente, la ONCE. El parque (o plaza, no hay consenso aún sobre qué nombre define mejor a Glòries) son más de nueve hectáreas de superficie, diáfanas para la mayoría de los barceloneses, pero un laberinto que sería infranqueable para un ciego si el ayuntamiento no hubiera corregido, a petición de la ONCE, detalles cruciales no previstos en el proyecto inicial. Enric Botí, delegado de esta organización en Catalunya, la teniente de alcalde Laia Bonet han coincidido a los pies del DHub para subrayar que Glòries debe ser tomado como referente cara al futuro, por ejemplo, para la venidera reforma de la plaza de Espanya o los alrededores de la Estación de Sants.

Nada nuevo se ha inventado en Glòries y Botí, de hecho, se ha felicitado por ello. Sencillamente, se han adaptado a una explanada gigante aquello con lo que los ciegos de la ciudad ya están perfectamente familiarizados, elementos como el pavimento podotáctil, un contraste cromático cuando conviene o las señales sonoras de los semáforos, mucho más que imprescindibles si se tiene en cuenta que se trata de un nudo de transporte público muy vital. También la disposición de las vallas y del resto del mobiliario urbano ha sido organizado para que no se conviertan en una carrera de obstáculos imposible. El summum es que incluso las dos zonas de juego infantil, de las más deseadas de la ciudad, son aptas para niños con problemas totales o parciales de visión, siempre, eso sí, que accedan con un acompañante.

En diciembre de 2023, la ONCE, con Botí a la cabeza, sometió a su exigente examen los ejes verdes del Eixample, entonces recién estrenados. Les puso un claro suspenso. Desde su punto de vista, calles como Consell de Cent eran de repente inseguras para los miembros de esa asociación. A su manera, aquel varapalo es lo que ha propiciado todo lo contrario en Glòries, o sea, un feliz consenso entre los responsables municipales y la ONCE, que se sentaron alrededor de una maqueta táctil cuando las obras estaban en marcha y no dudaron en rectificar allí donde fuera aconsejable.

En segundo plano, Enric Botí, delegado de la ONCE, y Laia Bonet. / JORDI OTIX

Barcelona, eso sí, es desde hace como poco tres décadas una ciudad que puntúa alto en cuestiones de accesibilidad. Recordó Bonet que ya en los años en los que Pasqual Maragall fue alcalde se tuvo en cuenta las necesidades de los ciegos a la hora de reconsiderar el urbanismo de la ciudad. Botí no solo reconoció la trayectoria de la ciudad en esta línea inclusiva, sino que invitó a mirar fuera de las fronteras de España, por ejemplo, a la también gigante Alexanderplatz de Berlín, la absoluta antítesis de Glòries para un invidente.

La delegación barcelonesa de la ONCE organiza para sus asociados periódicas visitas táctiles a la ciudad. A la Sagrada Família y al Hospital de Sant Pau, por ejemplo. Es, además, un notable centro de vida cultural, entre otras razones porque dispone en su planta subterránea de una imprenta braille de última generación. Y al frente, además, está Botí, dicho con el mayor de los cariños, todo un personaje, alguien que está siempre al día de lo que la Inteligencia Artificial y cualquier gadget puede suponer para mejorar la calidad de los ciegos y alguien, a la par, con una enorme curiosidad por el pasado. En enero de este año, sin ir más lejos, la ONCE celebró como corresponde el bicentenario de la invención de la escritura braille. Es por todo eso que desde estas páginas es un placer y casi una obligación obsequiarle con una anécdota que probablemente desconozca. Sabe él que antes de que Louis Braille alumbrara su ingenioso invento en Francia en 1825, la ceguera era una condena a vivir en los márgenes de la sociedad. La cuestión es que cinco años de esa fecha, José Ricart fundó en Barcelona una primera escuela para que los invidentes aprendieran a leer sobre unas láminas impresas en relieve. Eso es sabido. Lo menos predicado es cómo reaccionó entonces el Ayuntamiento de Barcelona. “Los ciegos solo deben aprender a tocar la guitarra”, dijo un concejal del consistorio. Así aparece mencionado en el ‘Anecdotario barcelonés ochocentista’ de J. M. Riutort. Resulta obvio que 200 años no han pasado en balde.