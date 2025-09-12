El Ayuntamiento de Barcelona mantiene abierta una subvención para salvar la Floristeria Soriano

Asegura el Ayuntamiento de Barcelona que de ningún modo entra en su agenda política perjudicar a cualquier comercio de proximidad, y menos aún en un entorno como el de la Sagrada Família, tensionado como pocos por el turismo, pero la Floristeria Soriano, una tienda afincada en la avenida Gaudí desde 1946, insiste en que su supervivencia está amenazada con las soluciones que hasta ahora ha puesto sobre la mesa el distrito del Eixample. Se le exige que desmonte el actual escaparate porque sobresale unos 30 centímetros de la fachada. Es fruto de una reforma realizada en 1973 y que hasta ahora no había sido cuestionada. El ayuntamiento pone a disposición de la familia Soriano una subvención de 20.000 euros para llevar a cabo la reforma. Las obras, sin embargo, le han sido presupuestadas a Xavier, el dueño del negocio, en unos 60.000 euros. No le salen las cuentas. No quiere irse, pero teme que su establecimiento, que es de alquiler, termine por engrosar la larga lista de comercios de la avenida dedicados prioritaria y casi siempre exclusivamente al turismo.

El ayuntamiento subraya que su oferta de diálogo sigue en pie. Ofrece no solo la subvención, sino también asesoría sobre cómo obtenerla. El plazo, le recuerdan a Soriano los responsables municipales, finaliza en noviembre. Hay margen, dicen. Además, aún no ha sido enviada ninguna de las multas coercitivas por incumplimiento de la norma, que ascenderían, en caso de tramitarse, a 3.000 euros cada medio mes.

La disputa, añade el ayuntamiento, no obedece a ningún tipo de arbitrariedad. El Instituto Municipal de Paisaje Urbano aprobó en 1999 unas normas sobre los elementos que sobresalen de las fachadas y al pretender que se cumplan esas ordenanzas en la avenida de Gaudí han surgido varios casos, la mayoría resueltos porque se trataba de cuestiones menores. No ha sido así, como mínimo, con dos tiendas. La Floristeria Soriano es una de ellas.

Lo sucedido, aunque las distancias son grandes, guarda un cierto parecido con lo que sucedió cuando el Ayuntamiento de Barcelona puso en el punto de mira los rótulos luminosos colocados alegremente en épocas anteriores. La norma iba a ser igual para todos, como es lógico, pero a la hora de la verdad hubo que indultar, por ejemplo, al icónico búho de neón de la esquina el paseo de Sant Joan con la Diagonal.