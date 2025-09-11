Una octogenaria floristería de la avenida Gaudí peligra por el celo municipal con su escaparate

La lupa que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto sobre los comercios de los alrededores de la Sagrada Família (ese pademonio de tiendas de suvenirs a menudo bochornosos, ‘fast food’ en las antípodas de la dieta saludable y negocios que invitan a adentrarse en la vida cannábica) amenaza con cobrarse una inesperada pieza, un establecimiento que indiscutiblemente es de barrio. Es la Floristeria Soriano. Lleva allí desde 1946, o sea, que forma parte del paisaje cotidiano y vecinal de la avenida Gaudí desde aquellos tiempos en que el templo lucía como aquellos grabados de Piranesi, de obras medio en ruinas.

Centímetro en mano, los inspectores municipales han conminado a la tercera generación de los Soriano a retirar el palmo y medio de escaparate que sobresale de la fachada. En caso de que no lo hagan, les amenaza una multa de 3.000 euros cada 15 días. No es un trabajo sencillo. Hay un tema estructural de fondo que lo complica. Resolverlo costaría unos 60.000 euros, según han presupuestado los arquitectos a los que han consultado.

El palmo y medio de escaparate de la tienda que la norma municipal considera ilegal, visto de perfil. / ELISENDA PONS

‘Dura lex, sed lex’. Este es un aforismo en latín mil veces citado. La ley es dura, pero es la ley, aunque a veces sea además absurda. A finales de los años 90 se modificaron las ordenanzas sobre el paisaje urbano y, de repente, lo que hasta entonces era lícito pasó a ser ilegal, como esos apenas 30 centímetros de escaparate de la Floristeria Soriano, los que pueden ser su condena. Desde la puerta del negocio, a través de las orquídeas se ve al fondo perfectamente la esquina de la avenida con la calle de Marina.

Junto a una (cómo no) hamburguesería, hay una tienda de productos cannábicos. Las hay a decenas en la ciudad. Quizá no sea la circunstancia de esta en concreto, pero lo que se cuenta poco, y es una lástima porque merece la pena predicarlo, es que la licencia municipal que emplean para dedicarse a esa actividad es la de floristería. Venden semillas. Esa es la excusa para, después, llenar las estanterías con cualquier tipo de artículo vinculado a esa planta estupefaciente. Preservativos con sabor a porro, por ejemplo.

No es que el Ayuntamiento de Barcelona no inspeccione ese tipo de establecimientos con la misma lupa que a los negocios de proximidad, pero resulta como poco curioso que en los últimos años las floristerías y los técnicos municipales (nunca tan bien dicho) se han enzarzado en disputas que han saltado a las páginas de la prensa. La última ocasión fue el pasado diciembre, cuando el ayuntamiento ordenó la retirada de la buganvilla que cubre parte de la esquina de la Rambla de Catalunya con Còrsega, un regalo visual de la floristería Maria Ponsà a la ciudad. Raro es el día en que no es decenas de veces fotografiada. Igual le sucede a la Floristeria Soriano. A los turistas, que rarísimamente son clientes de la tienda, les parece hermosa para acompañar un retrato general de la Sagrada Família. Tal vez habría que acuñar ya la palabra 'deflorestación' para referirse a estos episodios.

El pasado agosto, cuando Xavier Soriano había pagado ya una primera multa de advertencia de 140 euros, este diario radiografió la salud comercial de la avenida Gaudí, que nada tiene que ver con las preocupantes constantes vitales de las calles que colindan con la Sagrada Família. El dato principal hasta podía sorprender. De los 106 bajos comerciales de la avenida, 40, o sea, menos de la mitad aún, están enfocados al turismo. No solo eso, entre lo establecimientos que resisten y que no han dado la espalda al vecindario los hay que son toda una institución en el barrio. Floristeria Soriano es uno de ellos, con el mérito añadido de que es el que más cerca está de la Sagrada Família.

Los 60.000 euros que costaría obedecer a los técnicos municipales son imposibles de cuadrar en las cuentas de la tienda. Es una cifra alta para un escaparate, colocado en 1973 por el padre de Xavier, que forma parte en cierto modo de la estructura de la fachada. Si nada cambia, la Floristeria Soriano, una tienda octogenaria, que en esta ciudad comienza a ser raro, va camino del cadalso y lo llamativo del caso es que el verdugo será el Ayuntamiento de Barcelona.