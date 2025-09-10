La plaza Gaudí inicia unas obras contrarreloj cara al centenario de la muerte del padre de la Sagrada Família

Martes, 16 de septiembre. Esa es la fecha en la que comenzarán las ya anunciadas obras de fusión de la plaza de Gaudí con la acera de la Sagrada Família que da acceso al templo, un proyecto inspirado en la idea que en 1977 propuso Nicolàs Maria Rubio i Tudurí y que, en la práctica, borrará de la trama del Eixample un tramo de la calle de Marina. La fecha más interesante, sin embargo, es otra. ¿Cuándo finalizarán los trabajos? Salvo contratiempos indeseados, el propósito es que esta suerte de nuevo vestíbulo de la basílica pueda ser inaugurado durante la segunda quincena de mayo, o sea, poco antes de que Barcelona se disponga a celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

A Gaudí le atropelló un tranvía el 7 de junio de 1926 y murió tres días más tarde, con la Sagrada Família todavía en una fase muy inicial de las obras. Su figura y fama como arquitecto y como creyente ha crecido de un tiempo a esta parte al mismo ritmo que el templo expiatorio ha subido en metros de altura, hasta el punto de que hay en marcha un proceso de beatificación que, en el mejor de los casos, podría ser llevado a cabo con motivo del centenario de su muerte. La propia Sagrada Família prevé coronar a finales de este 2025 su torre central, la dedicada a Jesús, e inaugurarla con una ceremonia ‘comme il faut’ durante el primer semestre de 2026. El clímax (no imposible, al parecer) de esta alineación de planetas sería que el papa León XIV oficiara una misa en la Sagrada Família con motivo de todos estos hitos del calendario,. Por eso las obras que comienzan el próximo martes cobran un carácter especial.

Vista cenital del proyecto. / A. de B.

Celebró una misa en la plaza Gaudí Juan Pablo II en 1982. Benedicto XVI fue el siguiente pontífice en visitar la basílica, para la consagración canónica de la iglesia, en 2010. Pero en uno y otro caso, la calle de Marina, entrada de la Sagrada Família hasta que se resuelva el puzle urbanístico de la escalinata del templo, era un espacio mal resuelto para ese tipo de celebraciones. Es a eso a lo que Rubió i Tudurí, en el último proyecto arquitectónico que firmó en su vida, quiso dar solución en 1977. Planteó prolongar la circunferencia de la plaza de Gaudí hasta prácticamente las escaleras de la basílica. En esencia, eso es lo que ahora se hará, con una plataforma única peatonal que cortará en dos la calle de Marina, una alteración de la trama original de Ildefons Cerdà que no ha despertado, qué curioso, a los lobis que se opusieron a los ejes verdes del Eixample.

Los detalles de cómo se llevarán a buen puerto las obras han sido explicados en una sesión informativa en la sede del distrito del Eixample. Ha sido una perfecta ocasión para subrayar una vez más lo obvio, que vivir en el entorno de la Sagrada Família puede ser a raros muy ingrato. ¿Para cuándo la reforma de Provença? ¿Y la de Mallorca? ¿Qué pasa con Sardenya? Los responsables municipales de las obras han recordado que este es solo uno de los muchos proyectos previstos para mejorar el área de influencia de la Sagrada Família, es decir, que todo se andará, pero la sesión ha dado pie a descubrir el que quizá sea uno de los problemas que puedan surgir de aquí a la segunda quincena de mayo. Durante una fase de los trabajos, el espacio disponible en la calle de Marina será incapaz de albergar a las multitudes que hoy en día ocupan la calzada para tomar fotos o contemplar la Fachada del Nacimiento. El acceso a ese tramo de calle será bajo control. Podrán pasar por ahí, por supuesto, quienes dispongan de una entrada para visitar el templo. ¿Y los vecinos que quieran ir de Mallorca a Provença o viceversa? Bastará con que digan a los vigilantes que son de Barcelona y, se supone, residentes en el barrio. Cuando llegue el momento, convendrá examinar cómo funciona ese filtro de entrada.