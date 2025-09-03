La oposición vecinal al Museu Thyssen libra su primera batalla en una audiencia pública del Eixample

Cuando el Palau Marcet dejó de ser una noble casa residencial en 1941 y renació como Teatro de la Comedia, el edificio conservó su perfil como icónica postal de la esquina del paseo de Gràcia con la Gran Via. En 1960 se transformó y, aunque el interior fue mil veces modificado, la silueta neoclásica de la finca, una obra de Tiberi Sabater, siguió siendo la misma. A pesar de las dificultades que comporta el mes de agosto para unir fuerzas, una campaña ciudadana pretende impedir que el Palau Marcet, que forma parte del catálogo arquitectónico de la ciudad a preservar, sea objeto de una suerte de colosal ‘remunta’ con el objetivo de convertirlo en la versión barcelonesa del Museo Thyssen de Madrid. Celebra este jueves el distrito del Eixample su primera audiencia pública tras las vacaciones y parte de los vecinos de la Dreta de l’Eixample tienen previsto librar una batalla en el curso político 2025-2026 por esta cuestión, porque consideran que, más que un proyecto cultural, lo que está sobre la mesa es la maniobra de un fondo de inversión, Stoneweg, no suficientemente explicado a la ciudadanía. Llegan los vecinos a este primer cara a cara con el concejal del distrito, Jordi Valls, con una batería de alegaciones al proyecto y una carpeta llena firmas de rechazo, entre ellas incluso la de importantes responsables del urbanismo y la arquitectura municipal en tiempos de Pasqual Maragall, como Rafa de Cáceres.

“Si la política urbanística y de protección del patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona avala esta operación, sería preferible convertir el edificio en una postal para el recuerdo, antes que en un epitafio de su arquitectura, porque situaría al consistorio al borde de la connivencia privada y en la renuncia de su papel como garante del patrimonio de la ciudad”, explica De Cáceres en su blog personal, donde analiza el caso. No entra este arquitecto en algunos de los argumentos que exponen los vecinos para refrendar su rechazo al proyecto.

Jaume Artigues, también arquitecto y uno de los dirigentes de la Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample, subraya, por ejemplo, que el futuro Museo Thyssen pretende acercarse al millón de visitantes anuales cuando esté a pleno rendimiento, “eso en una esquina que ya forma parte del mapa de Espais de Gran Afluència, como lo es también la Sagrada Família, en los que ayuntamiento tiene previsto actuar para la aliviar la presión de visitantes”. “Es un contrasentido”, dice Artigues, quien recuerda que en la memoria del proyecto aprobada inicialmente por el gobierno municipal se señala que solo dos plantas del nuevo edificio se dedicarían realmente a la exhibición de obras de arte. El resto, además de despacho administrativos, serían espacio comercial y restauración.

El Palau Marcet, tras su cierre como Cine Comedia. / JORDI OTIX

La aprobación inicial se levó a cabo a mediados de julio. Para la asociación de vecinos, el caso guarda preocupantes similitudes con lo sucedido en julio de 2024 al otro lado del Eixample, donde el ayuntamiento selló un acuerdo para recalifica situar el parque de bomberos del distrito en una zona urbanísticamente calificada como futura zona verde a cambio de permitir al dueño del solar la construcción de una torre de oficinas de siete plantas. Para Artigues, y también para De Cáceres, el ayuntamiento "malinterpreta" cuál es su papel como responsable de la gestión del urbanismo y, en el caso particular del antiguo con Palau Marcet, del patrimonio arquitectónico colectivo.

La futura silueta de la icónica esquina, vista desde paseo de Gràcia y la Gran Via. / A. de B.

En este sentido resulta interesante la memoria que acompañaba la aprobación inicial del pasado julio. Es un documento de 86 páginas que repasa de forma encomiable que viaja desde 1827, cuando nació Frederic Marcet hasta la actualidad. Examina todas y cada una de las etapas de la biografía de aquel empresario y, después, todas y cada una de las modificaciones sufridas por el palacete que lleva su nombre. En un determinado momento, ese informe destaca que “de las cuatro esquinas del paseo de Gràcia con la Gran Via, la del Palau Marcet es la más significativa y arraigada en la ciudadanía”.

“La potencia del Comedia como volumen integral y escenográfico es muy grande”, añade. Si algo prevé alterar el proyecto inicialmente aprobado es esa postal ciudadana tan reconocible. La volumetría salta de los 6.700 metros cuadrados de techo actuales del cine Comedia a 9.755, y lo hace a costa de ‘remuntar’ el edificio hasta el punto de superar en altura a las fincas adyacentes. Uno de los argumentos expuesto para justificar esa solución es la supuesta fealdad de las paredes medianeras de los edificios que enmarcan el Palau Marcet. Tal y como recuerda De Cáceres, las paredes medianeras, guste o no, forman parte del paisaje de esta ciudad. "Ese no puede ser un argumento", insiste.