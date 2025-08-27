La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura

Radical cambio de paisaje en la Gran Via entre las calles de Llançà y Vilamarí. Ha sido ya levantado parte del esqueleto de la gigante nave acústica que servirá de puerta de entrada de la tuneladora de la nueva línea de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que unirá las estaciones de Espanya y Gràcia. Los 15 metros de altura del armazón ya levantado, sin embargo, solo permiten intuir una parte del tamaño final que tendrá esta suerte de gran ‘envelat’ en mitad del carril lateral de la Gran Via. Cuando esté finalizado, tendrán 120 metros de longitud, o sea, un poco más que una manzana del Eixample.

Los responsables de la Generalitat han bautizado esta pieza, lo dicho, como nave acústica, porque, efectivamente, esa será una de sus funciones, atenuar el sonido de los trabajos que se llevarán a cabo en su interior. Los materiales de sus paredes y techo serán absorbentes del sonido. Pero en realidad será mucho más que una nave destinada a minimizar las molestias de ruido y polvo que sufrirán los vecinos durante los próximos años. La nave será un centro logístico de constante actividad. Una vez que haya sido introducida la tuneladora, operación prevista para el primer semestre de 2026, bajo el techo de esta construcción se llevará a cabo una coreografía de maniobras que irán introduciendo en el túnel las estructuras que le darán consistencia hasta alcanzar la estación de Gràcia por debajo de las calles del Eixample y de parte de Sarrià-Sant Gervasi.

En gris, recreación de la 'caja acústica', entre las calles de Llançà y Vilamarí. / Dept. Territori

El objetivo del proyecto ha sido sobradamente explicado. El plan consiste en unir las dos redes ferroviarias de FGC, la del Baix Llobregat y la que se adentra en las dos comarcas del Vallès. A su manera, actualmente Barcelona se interpone entre ellas. Con la conexión de esas dos tramas, se calcula que la red del transporte público ganará unos 20 millones de usuarios al año. Es una meta de grandes cifras y, en consecuencia, de grandes obras. Hasta ahora, eso ha sido perfectamente visible por el tamaño de los trabajos llevados a cabo, por ejemplo, en la calle de Urgell, cortada parcial o totalmente por la perforación de los pozos de lo que algún día serán estaciones de tren o salidas de emergencia. La Gran Via se suma ahora a esa visibilización de la magnitud del proyecto con la nave acústica.

Además de ser la boca de entrada de la tuneladora y de las estructuras prefabricadas que darán solidez al túnel, el subsuelo de esa nave será también el escenario de otra misión importante, la extracción de las tierras. Conforme la tuneladora avance, las arcillas que esa maquinaria devore irán en sentido contrario hasta llegar a la nave acústica, pero no serán sacadas en camiones desde ahí, sino que a través de un túnel de menores dimensiones perforado por debajo de la calle de Llançà serán trasladadas hasta el corazón del parque de Joan Miró. Desde ahí sí que, en una ruta de tráfico de camiones aún por definir del todo, esas tierras saldrán de la ciudad.