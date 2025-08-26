La Torre de les Aigües, tras ocho años sin 'playa', languidece al lado de los ejes verdes

Nadie. Un cincuentón que pasea un perro. Nadie. Tres muchachas que ríen. Nadie. Nadie. Un joven que lee ‘Síndrome 1933’, de Siegmund Ginzberg’, que, ya puestos, no está de más recomendar desde estas líneas. Dos dueños de perros que conversan mientras sus canes apenas se prestan atención. Una pareja se hace arrumacos y, tras ella, indiferente, un joven mira su teléfono. Nadie. Nadie otra vez… Este es un aleatorio censo, a horas distintas y durante varios días, del público de la Torre de les Aigües, lugar celebrado en 1987, cuando fue el primer interior de manzana de la ciudad, y maldito desde 2018, año en que ya no abrió sus puertas su celebérrima playa estival, recuerdo imborrable de toda una generación de críos de esta ciudad. Desde entonces, ese espacio icónico por varias razones ha sido objeto de más de un remozado para rescatarlo de la degradación y antes de que termine el actual mandato municipal será objeto de una nueva intervención, pero algo apunta a que los interiores de manzana están perdiendo el pulso frente al ajardinado de las calles y plazas, como el recién estrenado en los Jardinets del paseo de Gràcia o en Glòries. O en los ejes verdes.

Lo previsto en el calendario municipal no es recuperar la playa del Eixample (por cierto, mencionada con elogios en lo carteles que ‘in situ’ informan sobre la historia del lugar), sino dotar el interior de esa manzana de equipos de gimnasia para gente mayor y, sobre todo, de una zona de juego infantil que sea muy atractiva, una decisión curiosa si se tiene en cuenta que la zona de baño se clausuró por las quejas una vecina cuyas ventanas daban a la algarabía que causaban los niños cuando se remojaban.

Niños bañándose en los jardines de la Torre de les Aigües, en 2015 / Jordi Cotrina

No hay agua en la piscina desde 2018. Eso le da un aire tristón al lugar. No faltan bancos en los que sentarse, pero su uso, lo dicho, es muy escaso en comparación el éxito de las decenas que de un tiempo a esta parte se han instalado en otras calles del Eixample, quizá porque el espectáculo que ofrecen es más dinámico o por lo que sea. La cuestión es que, en esa competición, la Torre de les Aigües parece un equipo de La Liga candidato al descenso. Y eso a pesar de que la obra civil que le da nombre, esa torre hexagonal de 24 metros de altura diseñada por Josep Oriol Mestres en los albores del Eixample, en 1862, es realmente imponente. A veces algún turista se atreve a entrar por el túnel del número 56 de la calle de Roger de Llúria (acogedor no lo es) para visitar la torre. En las 11 visitas aleatorias realizadas para escribir estas líneas, sin embargo, no se dio el caso.

La piscina de la playa, vacía desde 2018. / JORDI OTIX

De hecho, es un lugar de recomendable visita no solo para foráneos. Cualquier curioso con interés por la letra pequeña de las historias de esta ciudad debería sentirse cautivado por ese interior de manzana, no solo por el hecho de que en 1987 fuera el primero de la ciudad, sino por la firma de quien levantó la torre, Mestres, un arquitecto, según se mire, con muy mala fortuna. Fue el autor, junto a Miquel Garriga, de la reconstrucción del Liceo llevada a cabo en 1848, vamos, la que se quemó en 1994. Suyo era también el monumento original a Antonio López, marqués de Comillas, que se erigió a los pies de la Via Laietana, derribado durante la Guerra Civil, y repuesto en 1944 por Frederic Marès, hasta que también este fue retirado por el pasado esclavista del homenajeado, en 2018.

La primera edificación de Eixample, la Casa Gibert, la levantó Mestres, pero estaba en mitad de lo que hoy es la plaza de Catalunya, así que su vida fue muy breve. Mestres fue además el autor en 1853 del proyecto de los Campos Elíseos del paseo de Gràcia, de los que, por supuesto, tampoco nada queda. Su rastro en la ciudad es escaso. Lo más destacable (para su desgracia) es la fachada neogótica de la Catedral de Barcelona, una obra finalizada ya entrado el siglo XX y que, desde luego, no le puede ni toser a la elegancia de, por ejemplo, Santa Maria del Mar. Es en este sentido que la Torre de les Aigües adquiere un significado especial, sobre todo si se tiene en cuenta que su supervivencia es casi milagrosa. Aquel interior de manzana iba ser convertido en una párking y fueron los vecinos de la zona los que dieron los primeros pasos para evitar ese atentado arquitectónico. El conflicto se zanjó cuando el Ayuntamiento de Barcelona compró los terrenos y, en una decisión que entonces fue muy audaz, anunció que sería un pequeño oasis en mita de la cuadrícula de Cerdà. Casi 40 años más tarde, no obstante, el oasis está seco.